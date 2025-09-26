Реклама
Несколько БПЛА были замечены в небе на севере Германии

NRD: несколько беспилотников заметили в небе на севере Германии
Фото: TASS/FILIP SINGER
Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были замечены в небе над Шлезвиг-Гольштейном на севере Германиии. Об этом 26 сентября сообщает телерадиокомпания NRD, ссылаясь главу МВД региона Сабине Зюттерлин-Вак.

«В связи с последними инцидентами в Дании и других европейских странах Шлезвиг-Гольштейн активно взаимодействует с федеральными властями и бундесвером», — отметила министр.

Никакой информации о том, сколько беспилотников было замечено и где, министр не предоставила, пишет телеканал.

Беспилотный проект: кто стоит за инцидентом с дронами в Польше
И почему позиции НАТО и ЕС в отношении случившегося отличаются

Ранее, 25 сентября, полиция административной области Северная Ютландия в Дании сообщила, что беспилотники были замечены в районе аэрогавани города Ольборг. Правоохранители начали расследование инцидента. Позднее БПЛА обнаружили в разных частях Дании: вблизи аэропортов в датских городах Эсбьерг, Сеннерборг и Скридструп.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

