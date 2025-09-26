Несколько БПЛА были замечены в небе на севере Германии
Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были замечены в небе над Шлезвиг-Гольштейном на севере Германиии. Об этом 26 сентября сообщает телерадиокомпания NRD, ссылаясь главу МВД региона Сабине Зюттерлин-Вак.
«В связи с последними инцидентами в Дании и других европейских странах Шлезвиг-Гольштейн активно взаимодействует с федеральными властями и бундесвером», — отметила министр.
Никакой информации о том, сколько беспилотников было замечено и где, министр не предоставила, пишет телеканал.
Ранее, 25 сентября, полиция административной области Северная Ютландия в Дании сообщила, что беспилотники были замечены в районе аэрогавани города Ольборг. Правоохранители начали расследование инцидента. Позднее БПЛА обнаружили в разных частях Дании: вблизи аэропортов в датских городах Эсбьерг, Сеннерборг и Скридструп.
