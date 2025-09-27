Песня «Матушка-земля» открыла концерт певца Джейсона Деруло
Песня Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» открыла концерт американского певца Джейсона Деруло в Москве. Кадры мероприятия, прошедшего 26 сентября, публикуют «Известия».
На кадрах активная публика танцует и подпевает слова песни. Певец исполнил хит в обработке.
Деруло запланировал два концерта в России — 26 сентября в Москве и 28 сентября в Санкт-Петербурге.
Участник группы «Корни» Александр Бердников 15 июня рассказал «Известиям», что американский рэпер Lil Pump посетил студию Игоря Матвиенко после концерта в Москве. Бердников не раскрыл, будет ли у группы сотрудничество с западной звездой, однако дал понять, что общение прошло плодотворно.
