Двое детей погибли в результате пожара в Архангельской области

Фото: ГУ МЧС по Архангельской области
Двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Североонежск в Архангельской области. Об этом 26 сентября сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Архангельской области.

«Из горящей квартиры пожарными были вынесены двое детей: мальчик 2023 и девочка 2022 годов рождения. К сожалению, их жизни спасти не удалось», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 20:45 по местному времени (совпадает с мск), через несколько минут на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Во втором подъезде дома наблюдалось открытое горение и задымление. Огонь удалось локализовать на площади 59 кв. м.

Кроме того, прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа сообщила в своем Telegram-канале, что по факту произошедшего была организована проверка.

В Карелии горел Онежский судостроительный завод: что произошло, пострадавшие
Причиной масштабного пожара мог стать взрыв газового баллона

Губернатор региона Василий Анохин 26 сентября сообщил, что под Смоленском 16 вагонов загорелись в результате столкновения товарного поезда и грузовика на железнодорожном переезде. В ликвидации пожара были задействованы 62 сотрудника и 19 единиц техники МЧС России по Смоленской области. Бригаде поезда на месте происшествия была оказана необходимая медицинская помощь.

