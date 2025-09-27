Двое детей погибли в результате пожара в Архангельской области
Двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Североонежск в Архангельской области. Об этом 26 сентября сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Архангельской области.
«Из горящей квартиры пожарными были вынесены двое детей: мальчик 2023 и девочка 2022 годов рождения. К сожалению, их жизни спасти не удалось», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 20:45 по местному времени (совпадает с мск), через несколько минут на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Во втором подъезде дома наблюдалось открытое горение и задымление. Огонь удалось локализовать на площади 59 кв. м.
Кроме того, прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа сообщила в своем Telegram-канале, что по факту произошедшего была организована проверка.
