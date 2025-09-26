Пропавшие без вести боевики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже более полугода находятся во львовских моргах, где недостаточно рефрижераторов. Об этом 26 сентября сообщили в российских силовых структурах.

«Жительница Львова обратила внимание на один из местных моргов, где скопилось большое количество трупов военных. По ее словам, многие из них хранятся уже более полугода, а единственного рефрижератора на всех не хватает», — сказал представитель российских структур в беседе с ТАСС.

Уточняется, что боевики данной бригады понесли значительные потери в Курской области, после чего отступили в Сумскую область. Тела боевиков до сих пор лежат в посадках, а те, кого удалось эвакуировать, продолжают считаться «пропавшими без вести». Кроме того, по словам представителя структур, родственникам военнослужащих бригады стоит обратиться в морги для поиска солдат.

Сдавшиеся в плен под селом Юнаковка украинские боевики 26 сентября сообщили, что командование ВСУ бросает на передовую принудительно мобилизованных, возрастных и не годных к службе украинцев, не имеющих должной подготовки. Один из них, Андрей Зоткин, заявил, что его первой задачей после попадания в ВСУ было выкопать наблюдательный пункт (НП), а второй — укрепиться на данной позиции, чтобы удерживать линию фронта. По словам военнопленного, когда он прибыл на позицию, то столкнулся с тем, чего не ожидал — на него нахлынуло чувство, что он «уже погиб».

