Военнопленные бойцы ВСУ рассказали подробности принудительной мобилизации

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает на передовую принудительно мобилизованных, возрастных и не годных к службе украинцев, не имеющих должной подготовки. Об этом «Известиям» 26 сентября сообщили сдавшиеся в плен под селом Юнаковка украинские боевики.

Один из них, Андрей Зоткин, в разговоре с корреспондентом «Известий» Татьяной Симоненковой, рассказал, что сотрудники ТЦК (украинского аналога военкомата) настигли его вечером по пути в магазин.

«Забрали меня и повезли вечером (в военкомат. — Ред.). Прошли медкомиссию и уже не отпустили. Утром только приехали [домой]: я взял теплейшую одежду, они (сотрудники ТЦК. — Ред.) зашли в дом и за мной даже в туалет ходили», — вспоминает Зоткин.

Его первая задача в рядах ВСУ — выкопать наблюдательный пункт (НП), а второй — укрепиться на данной позиции, чтобы удерживать линию фронта. По словам военнопленного, когда он прибыл на позицию, то столкнулся с тем, чего не ожидал, — на него нахлынуло чувство, что он «уже погиб». Так, оценив ситуацию, Зоткин решил сдаться в плен.

Еще один самовольно вышедший навстречу ВС РФ военнослужащий ВСУ, Владимир Сирота, мобилизованный в конце 2024 года, рассказал, что его отправили на фронт, несмотря на наличие медицинских противопоказаний.

«Возвращался с работы. <…> Проезжала мимо машина. Остановилась, вышли оттуда работники ТЦК, предложили мне проехать с ними. Я отказался, после чего они меня взяли насильно, посадили в машину и отвезли в военкомат. <…> Я когда-то переболел туберкулезом, я об этом говорил, они вообще это не воспринимали. Говорил, у меня больная спина, тоже не воспринимали», — поделился военнопленный.

Сирота уточнил, что врачи, выносящие вердикт о его годности, во время осмотра выявили у него варикозное расширение вен и всё равно признали мужчину годным. Это решение, как отметил военнопленный боевик ВСУ, было принято из-за желания работников ТЦК любой ценой направить на линию боевого соприкосновения как можно больше людей, возраст и состояние здоровья которых их не волнует.

«Украинцы добровольно сдаются в плен, не дождавшись (от своего командования. — Ред.) эвакуации, ротации, а порой и питьевой воды. Они говорят о том, что их лишают связи и доступа к информации еще в «учебке», везут на неизвестные позиции, часто на передовую и бросают там без права на отступление. Поэтому сдаться часто — единственный способ выжить», — подытожила Симоненкова.

С большим пробегом: почему в украинской армии растет число дезертиров
Власти ужесточают наказание за оставление воинской части

Издание Zaxid.net 20 сентября сообщило о готовящейся украинскими военнослужащими акции массового самовольного оставления воинских частей из-за несогласия с решением командования перенаправлять пожилых военных и специалистов-ремонтников беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на передовую.

Экс-командующий 155-й бригадой ВСУ Дмитрий Рюмшин, участвовавший в одной из акций коллективного дезертирства, 25 сентября назвал одной из причин частого бегства недоверие солдат к военно-политическому руководству страны.

