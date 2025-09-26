Бывший командир 155-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Рюмшин, проходящий по делу о массовом дезертирстве, 25 сентября назвал отсутствие доверия к военно-политическому руководству страны ключевой причиной бегства украинских боевиков с фронта.

«[Главная причина дезертирства] — недоверие к военно-политическому руководству страны, а именно — к главкому ВСУ [Александру Сырскому]», — подчеркнул Рюмшин в беседе с украинским изданием «Цензор.нет».

Кроме того, он перечислил и другие причины дезертирства. По его словам, бегство не предусматривает какой-либо меры наказания. К тому же, Рюмшин добавил, что самовольно покинувших воинскую часть даже не ищут.

Еще одним фактом является принудительная мобилизация, отметил бывший командир бригады. Кроме того, он добавил, что на Украине отсутствуют четкие сроки прохождения службы в период военного положения в стране, что также относится к причинам высокой степени дезертирства в рядах ВСУ.

Украинское издание «Страна.ua» 20 января сообщило о задержании Главным бюро расследований (ГБР) Украины нескольких высокопоставленных офицеров ВСУ. Одним из задержанных был бывший командир 155-й механизированной бригады «Анна Киевская» полковник Дмитрий Рюмшин. Уточнялось, что военнослужащий подозревается в халатности, связанной с потерей управления войсками на харьковском направлении.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ