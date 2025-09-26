Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал вероятным шатдаун правительства США
Мир
В ФРГ подтвердили участие задержанного украинца в подрыве «Северных потоков»
Мир
Кулеба допустил потерю Украиной территорий после конфликта
Мир
Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным в Анкоридже
Мир
Орбан пообещал сбивать беспилотники в небе Венгрии
Мир
Миссия ЕС сообщила о двух россиянах на борту атакованного у Йемена судна
Мир
Принц Уильям посвятил актера Гари Олдмана в рыцари
Мир
Трамп не сдержал обещание и вновь сравнил Россию с «бумажным тигром»
Общество
В Госдуме предложили передавать пенсионные отчисления умерших наследникам
Мир
Кипр приостановил прием заявок на визу в России до 3 октября
Мир
Королю Бахрейна передали в дар двух камчатских соколов от имени президента России
Мир
Захарова пообещала высылку австрийского дипломата из РФ в ответ на решение Вены
Мир
Суд Австрии оправдал 10 обвиняемых в групповом изнасиловании девочки
Мир
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Филиппин
Общество
Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций
Общество
В Донецке прошел молодежный концерт в День воссоединения Донбасса с РФ
Спорт
ФК «Реал» всухую обыграл «Кайрат» благодаря хет-трику Мбаппе

Бывший командир бригады ВСУ назвал причину дезертирства украинских солдат

0
EN
Фото: TASS/Klaus-Dietmar Gabbert
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Бывший командир 155-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Рюмшин, проходящий по делу о массовом дезертирстве, 25 сентября назвал отсутствие доверия к военно-политическому руководству страны ключевой причиной бегства украинских боевиков с фронта.

«[Главная причина дезертирства] — недоверие к военно-политическому руководству страны, а именно — к главкому ВСУ [Александру Сырскому]», — подчеркнул Рюмшин в беседе с украинским изданием «Цензор.нет».

Кроме того, он перечислил и другие причины дезертирства. По его словам, бегство не предусматривает какой-либо меры наказания. К тому же, Рюмшин добавил, что самовольно покинувших воинскую часть даже не ищут.

Еще одним фактом является принудительная мобилизация, отметил бывший командир бригады. Кроме того, он добавил, что на Украине отсутствуют четкие сроки прохождения службы в период военного положения в стране, что также относится к причинам высокой степени дезертирства в рядах ВСУ.

Впадают в бегство: почему в украинской армии растет число дезертиров
Каждый месяц в пространстве растворяется полноценная бригада ВСУ

Украинское издание «Страна.ua» 20 января сообщило о задержании Главным бюро расследований (ГБР) Украины нескольких высокопоставленных офицеров ВСУ. Одним из задержанных был бывший командир 155-й механизированной бригады «Анна Киевская» полковник Дмитрий Рюмшин. Уточнялось, что военнослужащий подозревается в халатности, связанной с потерей управления войсками на харьковском направлении.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025