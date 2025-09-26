Минобороны Венгрии опровергло якобы нарушение границы Украины венгерскими БПЛА

Украина не сообщала Венгрии о нарушении своего воздушного пространства венгерскими дронами. Об этом 26 сентября сообщило минобороны Венгрии.

«Утверждение <...> [президента Украины Владимира] Зеленского о нахождении венгерского военного беспилотника на территории Украины не соответствует действительности», — приводит заявление ведомства портал Telex.

Отмечается, что венгерские вооруженные силы не осуществляли полет беспилотника и не получали приказов на это.

Ранее в этот день Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства страны венгерскими беспилотниками. По словам украинского лидера, беспилотники могли вести разведку промышленного потенциала приграничных районов страны. Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Зеленский начал терять рассудок из-за «венгерофобии».

Все важные новости — в канале «Известий» в мессенджере МАХ