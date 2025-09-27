Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Мир
Лавров и глава индийского МИДа обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Мир
В Кривом Роге в результате стрельбы предположительно погиб глава федерации самбо
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Мир
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Мир
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Мир
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

«Верю, что у Дёмина в «Бруклине» будет всё будет хорошо»

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев — о победе в Суперкубке-2025 и старте нового сезона
0
EN
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Суперкубок Единой лиги ВТБ-2025, который проходил в Белграде, закончился триумфом ЦСКА. В полуфинале армейцы уверенно разобрались с «Црвеной Звездой» (89:67), а в решающем матче справились с «Зенитом» (96:79). В обоих матчах ярко себя проявил форвард сборной России Самсон Руженцев. Особенно хорош Самсон был в финале, набрав 20 очков, а также совершив три перехвата. По итогам турнира Руженцев был включен в символическую пятерку турнира.

Многому научился за год в «Парме»

— У вас было два матча за два дня. Как удалось восстановиться и так здорово сыграть в финале?

— Постарался как можно лучше отдохнуть. Пораньше лег спать, еще поспал перед игрой с «Зенитом». Поэтому чувствовал себя довольно свежо. Игра пошла, рад, что забил свои броски, помог команде победить.

— Со стороны показалось, что обе победы дались вам легко. На площадке это по другому воспринималось?

— Баскетбол такая игра, где никогда нельзя расслабляться. Мы говорили об этом в перерыве матча с «Црвеной Звездой». Коснулись этого момента и в финале. Что надо продолжать увеличивать отрыв, продолжать быть агрессивными. Так победа точно не была легкой, но, конечно, все команды пока далеки от лучших кондиций.

— На трибунах был ваш агент Мишко Ражнатович.

— Уверен, что Мишко не может пропускать такие крупные события. Особенно в родной стране. Всегда приятно его видеть.

— Давайте обсудим ваше попадание в символическую пятерку. Получили много поздравлений?

— Пока больше комментариев от партнеров, что нужно проставиться (улыбается). Но поздравления, конечно, тоже были. Вообще неожиданный, но приятный момент для меня. На моей позиции на турнире выступало много классный игроков.

Выездная проверка: чего ждать от ЦСКА и «Зенита» в Суперкубке Единой лиги
Соперниками российских клубов в столице Сербии станут местная «Црвена Звезда» и «Дубай», подписавший ряд топовых игроков

— Сезон в «Парме» пошел вам на пользу?

— Конечно. Проводил много времени на паркете, получал игровой опыт против таких команд как ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань». Многому научился за это время. Спасибо руководству и тренерскому штабу пермского клуба за такую возможность.

— В «Парме» было несколько опытных легионеров. Зарубались с ними после тренировок?

— В прошлом сезоне было сумасшедшее расписание. Больше готовились к следующему сопернику, чем рубились между собой. Но конкуренция была очень серьезная.

— Какой самый запоминающийся момент прошлого сезона?

— Для меня определенно это попадание в матче с «Уралмашем», когда я забил трехочковый и игра перешла в овертайм. За пять минут до конца мы проигрывали под 20 очков и совершили такой мощный камбэк. Этот бросок запомню на всю жизнь. Особенно потому, что в том овертайме мы в итоге забрали победу. Помню, фанаты говорили: главное, заберите уральское дерби. Так что порадовали их.

В последние два сезона в NCAA Голдин показывал очень качественную игру

— В этом сезоне календарь будет еще плотнее. К регулярному сезону добавится внутрисезонный кубок.

— Играть почаще всегда хорошо. Плюс соперники интересные: «Мега» и «Игокеа». Белградцы попали в нашу группу, так что с нетерпением жду встречи с ними. Будет приятно увидеть свои родные цвета.

— Из тех, с кем вы играли в «Меге», кто-то остался в команде?

— Вряд ли. Там люди надолго не задерживаются. В «Меге» развивают молодых игроков, и они идут на повышение. Это очень хороший проект Мишко [Ражнатовича]. Он дает молодым игрокам возможность раскрыться в такой серьезной лиги в столь раннем возрасте. Это дорогого стоит. Не знаю, где еще так делают.

«Суперкубок в Белграде позволит оценить качество баскетбола в Лиге ВТБ»
Президент международного турнира Сергей Кущенко — о предстоящих матчах ЦСКА и «Зенита» в Сербии, перспективах Демина и будущем Шведа

— Егор Дёмин сейчас самая обсуждаемая персона в российском баскетболе. Знакомы с ним?

— Знаком, но не суперблизко. Пересекались один раз, когда ему было 15–16 лет. Уже тогда было видно, что парень очень перспективный. В целом важно, что наш парень в попал в НБА. Очень рад за него. Это большое событие для всего российского баскетбола.

— Как думаете, удастся ли Егору закрепиться в составе «Бруклина»?

— Слушайте, его забрали под восьмым пиком драфта. Когда игрока берут так высоко, то явно не для того, чтобы он сидел на скамейке. Так что верю, что у Егора всё будет хорошо.

За Влада Голдина тоже очень болею. Его я знаю гораздо лучше. Надеюсь, у него тоже будет игровое время в «Майами». В последние два сезона в NCAA он показывал очень качественную игру и заслужил свой шанс.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025