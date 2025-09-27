«Верю, что у Дёмина в «Бруклине» будет всё будет хорошо»

Суперкубок Единой лиги ВТБ-2025, который проходил в Белграде, закончился триумфом ЦСКА. В полуфинале армейцы уверенно разобрались с «Црвеной Звездой» (89:67), а в решающем матче справились с «Зенитом» (96:79). В обоих матчах ярко себя проявил форвард сборной России Самсон Руженцев. Особенно хорош Самсон был в финале, набрав 20 очков, а также совершив три перехвата. По итогам турнира Руженцев был включен в символическую пятерку турнира.

Многому научился за год в «Парме»

— У вас было два матча за два дня. Как удалось восстановиться и так здорово сыграть в финале?

— Постарался как можно лучше отдохнуть. Пораньше лег спать, еще поспал перед игрой с «Зенитом». Поэтому чувствовал себя довольно свежо. Игра пошла, рад, что забил свои броски, помог команде победить.

— Со стороны показалось, что обе победы дались вам легко. На площадке это по другому воспринималось?

— Баскетбол такая игра, где никогда нельзя расслабляться. Мы говорили об этом в перерыве матча с «Црвеной Звездой». Коснулись этого момента и в финале. Что надо продолжать увеличивать отрыв, продолжать быть агрессивными. Так победа точно не была легкой, но, конечно, все команды пока далеки от лучших кондиций.

— На трибунах был ваш агент Мишко Ражнатович.

— Уверен, что Мишко не может пропускать такие крупные события. Особенно в родной стране. Всегда приятно его видеть.

— Давайте обсудим ваше попадание в символическую пятерку. Получили много поздравлений?

— Пока больше комментариев от партнеров, что нужно проставиться (улыбается). Но поздравления, конечно, тоже были. Вообще неожиданный, но приятный момент для меня. На моей позиции на турнире выступало много классный игроков.

— Сезон в «Парме» пошел вам на пользу?

— Конечно. Проводил много времени на паркете, получал игровой опыт против таких команд как ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань». Многому научился за это время. Спасибо руководству и тренерскому штабу пермского клуба за такую возможность.

— В «Парме» было несколько опытных легионеров. Зарубались с ними после тренировок?

— В прошлом сезоне было сумасшедшее расписание. Больше готовились к следующему сопернику, чем рубились между собой. Но конкуренция была очень серьезная.

— Какой самый запоминающийся момент прошлого сезона?

— Для меня определенно это попадание в матче с «Уралмашем», когда я забил трехочковый и игра перешла в овертайм. За пять минут до конца мы проигрывали под 20 очков и совершили такой мощный камбэк. Этот бросок запомню на всю жизнь. Особенно потому, что в том овертайме мы в итоге забрали победу. Помню, фанаты говорили: главное, заберите уральское дерби. Так что порадовали их.

В последние два сезона в NCAA Голдин показывал очень качественную игру

— В этом сезоне календарь будет еще плотнее. К регулярному сезону добавится внутрисезонный кубок.

— Играть почаще всегда хорошо. Плюс соперники интересные: «Мега» и «Игокеа». Белградцы попали в нашу группу, так что с нетерпением жду встречи с ними. Будет приятно увидеть свои родные цвета.

— Из тех, с кем вы играли в «Меге», кто-то остался в команде?

— Вряд ли. Там люди надолго не задерживаются. В «Меге» развивают молодых игроков, и они идут на повышение. Это очень хороший проект Мишко [Ражнатовича]. Он дает молодым игрокам возможность раскрыться в такой серьезной лиги в столь раннем возрасте. Это дорогого стоит. Не знаю, где еще так делают.

— Егор Дёмин сейчас самая обсуждаемая персона в российском баскетболе. Знакомы с ним?

— Знаком, но не суперблизко. Пересекались один раз, когда ему было 15–16 лет. Уже тогда было видно, что парень очень перспективный. В целом важно, что наш парень в попал в НБА. Очень рад за него. Это большое событие для всего российского баскетбола.

— Как думаете, удастся ли Егору закрепиться в составе «Бруклина»?

— Слушайте, его забрали под восьмым пиком драфта. Когда игрока берут так высоко, то явно не для того, чтобы он сидел на скамейке. Так что верю, что у Егора всё будет хорошо.

За Влада Голдина тоже очень болею. Его я знаю гораздо лучше. Надеюсь, у него тоже будет игровое время в «Майами». В последние два сезона в NCAA он показывал очень качественную игру и заслужил свой шанс.