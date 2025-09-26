Реклама
Госдолг Украины превысил $192 млрд

Минфин Украины: госдолг Украины в августе превысил $192 млрд
0
Фото: Global Look Press/Michael Runkel/imagebroker.com
Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа составил более $192 млрд, увеличившись за месяц на $6,58 млрд. Об этом 26 сентября сообщило министерство финансов страны.

Как указано в отчете ведомства, внешний долг составил 75,34% от общей суммы долга, что эквивалентно 5,989 трлн гривен или $145,17 млрд, передает ТАСС. Внутренний долг Украины достиг 24,66%, составив 1,961 трлн гривен или $47,54 млрд.

Отмечается, что за июль долг увеличился на $1,29 млрд, а в июне — почти на $4 млрд.

Закрывают лавочку: США могут полностью остановить военную помощь Украине
Что будет с ВСУ, если Вашингтон прекратит поставки вооружений, обмен разведданными и обучение солдат

Ранее, 17 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что один год ведения военных действий обходится Киеву в $120 млрд, из них $60 млрд приходится просить у союзников.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 30 августа признала нехватку средств у Евросоюза для финансирования Украины. При этом она заявила об отсутствии у стран ЕС консенсуса по поводу использования замороженных активов РФ для Украины.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

