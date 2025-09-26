Гросси назвал Иран незаменимым партнером МАГАТЭ
Иран остается незаменимым партнером Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 26 сентября заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Мы стараемся восстановить отношения с Ираном, потому что они незаменимы. Даже после ударов по ядерным объектам исламской республики очень важно, чтобы Иран продолжал сотрудничать с нами», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».
Глава МАГАТЭ также подчеркнул важность восстановления отношений с Ираном для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее, 10 сентября, МАГАТЭ договорилось с Ираном об осуществлении мониторинга ядерных объектов в Исфахане, Натанзе и Фордо. По словам Гросси, договоренность полностью соответствует соглашению о всеобъемлющих гарантиях.
