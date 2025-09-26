 
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Совершенно не секретно: Иран получил данные о ядерной программе Израиля

Кадры обнародованы на национальном телевидении
Фото: Getty Images/Abram81
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В среду, 24 сентября, стало известно о публикации Ираном документального фильма о ядерных объектах Израиля. Среди прочего в нем представлены информация о ядерных и военных центрах еврейского государства, а также имена ученых-ядерщиков. Кадры, показывающие паспорта ученых, переписку с США и другие данные, обнародовали на местном телевидении. Подробнее о фильме Ирана и ядерной программе Израиля — в материале «Известий».

«Сокровищница информации» о ядерных объектах Израиля: что известно

24 сентября по иранскому телевидению стали показывать документальный фильм, получивший название «Паучье гнездо». Кадры посвящены израильской ядерной программе. Сообщается также, что в фильм попала лишь небольшая часть всей той информации и секретных данных, которыми располагает иранская разведка.

Израильский ядерный реактор в городе Димона

Израильский ядерный реактор в городе Димона

Фото: Getty Images/Freier Fotograf

В целом, по сообщению официальных лиц Ирана, были собраны компрометирующие данные на 189 исследователей-ядерщиков еврейского государства. Отдельно представлены и фотографии главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, которые, сообщается, собирала израильская разведка.

Среди всех обнародованных данных также:

— документы о нынешних и прошлых оружейных проектах режима Нетаньяху;

— информация о модернизации и переработке старого ядерного оружия;

— данные о совместных проектах с США и некоторыми европейскими странами;

— административная структура, контактные данные и личная информация израильских ядерщиков (в том числе паспорта);

— кадры резиденции и ряда других чувствительных объектов, связанных с израильским министром обороны Исраэлем Кацем;

— данные об исследовательском центре в городе Димона (в пустыне Негев), где располагается старейший израильский реактор;

—документы, доказывающие влияние израильских чиновников и американских сенаторов на МАГАТЭ и получение ими информации о мирной ядерной программе Ирана.

О том, что разведка Ирана располагает «сокровищницей информации» о ядерной программе Израиля, сообщил министр разведки исламской республики Эсмаил Хатиб.

Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб

Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Министр также добавил, что множество израильтян сотрудничали с Тегераном в данном вопросе: «Ядерные агентства, военные учреждения и рядовые граждане [Израиля], сотрудничая с министерством разведки Исламской Республики Иран, участвовали в получении огромного объема документов».

Делали они это, по словам Эсмаила Хатиба, из ненависти к премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху либо же руководствуясь материальными мотивами.

Важно отметить, что ранее о «сокровищнице» Эсмаил Хатиб говорил еще 7 июня. Тогда сообщалось, что иранские спецслужбы получили архив конфиденциальных документов о ядерной программе Израиля и собираются обнародовать их в ближайшее время. Эсмаил Хатиб также говорил, что эта информация усилит наступательные возможности исламской республики.

Молчание и гнет: США отказываются от диалога с Ираном
В условиях перспективы возвращения санкций Иран планирует выход из ДНЯО

Сложная обстановка

Востоковед Турал Керимов в беседе с «Известиями» акцентировал внимание на том, что фильм не случайно был опубликован в момент активных переговоров между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и Рафаэлем Гросси, а также президентами Ирана и Франции Масудом Пезешкианом и Эммануэлем Макроном соответственно.

— Вопрос, касающийся иранской ядерной программы и тех договоренностей, которые имелись ранее, на которых сейчас настаивают на Западе, особенно в контексте восстановления санкций ООН против Ирана из-за ядерной программы, так или иначе вынуждает предпринимать Тегеран ответные меры. В этом смысле, конечно, публикация данного фильма и распространение этих материалов, их обнародование имеет не только внешнее влияние, но и внутреннее, — отмечает эксперт.

Встреча министра иностранных дел Египта Бадра Абдельатти (в центре), министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи (слева) и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, 9 сентября 2025 года

Встреча министра иностранных дел Египта Бадра Абдельатти (в центре), министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи (слева) и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, 9 сентября 2025 года

Фото: AP Photo/Khaled Elfiqi

Он также добавил, что этим фильмом Иран, с одной стороны, показывает, что у них есть некий план действий, который будет реализовываться в случае негативного варианта развития событий.

— С другой стороны, власти в Тегеране пытаются максимально продемонстрировать, что проблема не в них, не в иранской ядерной программе, а в том, что режим нераспространения на Ближнем Востоке давным-давно был нарушен и был нарушен при помощи в том числе США и Франции, — объясняет эксперт.

Всё это, а также тот факт, что Израиль не присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и имеет ядерное оружие, показывает, что именно Иран должен защищаться, а не наоборот.

— То есть не Иран представляет угрозу для Израиля, а Израиль представляет угрозу для Ирана. Именно поэтому нужно заниматься этим вопросом, а не пытаться лишить Иран возможности развивать свою мирную ядерную программу, — заключает Турал Керимов.

Это в особенности подчеркивается заявлением Пезешкиана на Генеральной Ассамблеи ООН, что исламская республика не обладала, не обладает и не собирается разрабатывать ядерное оружие.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, 24 сентября 2025 года

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, 24 сентября 2025 года

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Востоковед Кирилл Семенов, в свою очередь, обращает внимание, что серьезных последствий от публикации документального фильма, скорее всего, не будет. Он также отметил, что факт наличия ядерного оружия у Израиля — давно не секрет.

— Поэтому можно сказать, что Израилю его ядерное оружие «давно простили», — считает Кирилл Семенов.

Заход в море: страны Запада стремятся получить доступ к Каспию
Геополитическая ситуация в регионе обострилась

Сотрудничество Израиля и МАГАТЭ

Еще в июне 2025 года министерство разведки Ирана провело операцию по получению доступа к секретному архиву израильских документов. Тогда было обнаружено, что МАГАТЭ, используя тайные каналы, передавало разведывательным структурам Израиля конфиденциальные письма Тегерана в адрес МАГАТЭ, «содержащие чувствительную информацию». Об этом писало агентство Fars, ссылаясь на представителей иранской разведки.

МАГАТЭ
Фото: Global Look Press/Liu Xinyu

Эти документы, сообщалось, давали ясно понять, что МАГАТЭ превратилось в инструмент, который обслуживает интересы Израиля, вместо того чтобы играть нейтральную роль. По информации Fars, МАГАТЭ якобы раскрыло Израилю имена иранских атомщиков, которые затем были убиты в ходе диверсий.

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

