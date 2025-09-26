Посол РФ назвал беспрецедентным перенос избирательных участков Приднестровья

Меры по переносу избирательных участков для жителей Приднестровья вглубь Молдавии, которые принял в последний момент Центризбирком республики, являются беспрецедентными. Об этом 26 сентября заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

«Это беспрецедентные действия. Я никогда не слышал, чтобы за пару дней до голосования меняли правила игры, <…> переносить места для голосования», — заявил дипломат в комментарии порталу «Первый в Молдове».

Он отметил, что объективно интерес властей должен заключаться в том, чтобы граждане как можно более полно принимали участие в выборах, а не в том, чтобы уменьшать количество участков с 44 до 12.

«Это вносит неопределенность. Не все люди могут знать и получить информацию о том, куда перенесли эти участки, особенно если речь идет о пожилых людях», — приведены слова Озерова в Telegram-канале издания.

24 сентября МИД России выразил протест послу Молдавии из-за отказа в наблюдателях в миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Отмечается, что данные действия властей Молдавии являются грубым нарушением международных обязательств и несовместимы с демократическими ценностями, о которых заявляет молдавское руководство.

