Повторение пройденного: в Чехии в кресло премьер-министра стремится вернуться противник помощи Украине

В начале октября в Чехии пройдут парламентские выборы. Согласно опросам общественного мнения, на них может с большим перевесом победить партия бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, известного евроскептика. Политик, хотя и никогда не был замечен в откровенных симпатиях к России, довольно сдержан в вопросе помощи Киеву. Последние три года Чехия наряду с Польшей и балтийскими странами входила в число самых активных сторонников Украины, но победа Бабиша может укрепить в ЕС ось Орбан – Фицо . Подробности — в материале «Известий».

Они скажут «да»

Состав парламента Чехии определится 3 и 4 октября. Как показывают опросы, проведенные институтом STEM, пока сильный перевес на стороне оппозиционной центристской партии ANO («Акция недовольных граждан») бывшего премьера Андрея Бабиша. В переводе с чешского аббревиатура означает «да».

Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Фото: REUTERS/Eva Korinkova

ANO сейчас поддерживает около 30% избирателей, правительственную правоцентристскую коалицию «Вместе» (SPOLU) — 19%. Либеральная центристская партия «Старосты и независимые» (STAN) пользуется популярностью примерно у 10% избирателей.

Партия ANO под руководством миллиардера Бабиша появилась в 2011 году, заявив о себе как об антикоррупционной силе. Через два года политик возглавил министерство финансов, а в 2017-м стал премьер-министром, сформировав коалиционное правительство при помощи Чешской социал-демократической партии.

Когда-то местные СМИ называли Бабиша «чешским Трампом», выступающим за укрепление отношений с Россией. Но именно при нем испортились чешско-российские отношения: в марте 2018-го Прага в знак солидарности с Лондоном выслала трех российских дипломатов в связи с «делом Скрипалей». Москва ответила тем же.

Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK

Весной 2020 года в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, а еще через год между РФ и Чехией разразился дипломатический скандал, повлекший высылку нескольких десятков дипломатов с каждой стороны. Это произошло после того, как Прага обвинила сотрудников российских спецслужб в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. Затем последовали санкции.

В Чехии в руках премьер-министра сосредоточена реальная власть, президент, который формально является главой государства и верховным главнокомандующим, также представляет страну на международной арене.

Вместе с Орбаном и Фицо

Как показывают данные опроса Median, в обмен на улучшение экономической обстановки чехи готовы смириться с тем, что их страна отклонится от курса, проводимого Евросоюзом, и пойдет «по пути Венгрии и Словакии».

66% опрошенных уверены, что если следующее правительство сформирует партия ANO, то будут больше учитываться интересы простых людей, 34% считают, что простым чехам будет лучше, если у власти останется нынешняя коалиция.

По мнению избирателей, партия Бабиша более компетентна в экономических вопросах, пишет издание Seznam Zpravy. Причины такой популярности партии еще и в том, что она обещает решить все насущные проблемы чехов. Бабиш собирается вернуть прежний пенсионный возраст (65 лет), бороться с нелегалами, поддерживать бизнес, снижать налоги, повышать доступность энергоносителей.

Фото: TASS/AP/Petr David Josek

Накануне политик заявил, что, хотя и поддерживает членство в ЕС и НАТО, не собирается «слепо следовать» их указаниям. Что касается украинского конфликта, то он призывает не верить в иллюзии о поражении России и сделать ставку на договоренности с ней вместо того, чтобы увеличивать поставки оружия Украине.

Так что пророссийского кандидата в Чехии нет, Бабиш — просто сторонник более прочешской, а не проевропейской политики.

Что думают эксперты

Внешняя политика Чехии после выборов во многом будет зависеть от того, как будут развиваться отношения РФ и США, говорит «Известиям» председатель Ассоциации независимых СМИ, экс-руководитель полиции Чехии Станислав Новотны.

— Тем не менее в случае прихода к власти оппозиции во главе с партией ANO есть шанс на улучшение отношений со странами «Вишеградской четверки» и ослабление враждебной риторики по отношению к РФ, — добавил эксперт.

Фото: Global Look Press/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Он отметил, что в Чехии сейчас растет недовольство ценами на многие товары и электроэнергию.

— Но здесь важно понимать, если так можно говорить, характер чешского народа. Большинство чехов — очень осторожные люди и опортунисты. Им не свойственно требовать радикальных перемен, поэтому многие просто тихо возмущаются. Но такое качество вызвано историческим опытом, когда чешскому народу удалось выжить на территории, у которой есть большая геополитическая ценность, — уточнил он.

Профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с «Известиями» отметила, что в настоящее время в Чехии существует серьезная внутриполитическая напряженность.

— После 2014 года, когда стала формироваться жесткая антироссийская позиция во всем Европейском союзе, узнав о том, что кто-то из политиков в какой-то момент позитивно высказывался о сотрудничестве с РФ, его «отменяли», так что деловые связи европейских политиков с РФ стали использовать в качестве инструмента внутриполитической борьбы, — пояснила эксперт.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Она подчеркнула, что на самом деле ограничение контактов с Россией наносит удар по всем экономическим программам . Население недовольно милитаризированным дискурсом нынешних властей, опасаясь неблагоприятного развития событий в будущем.

— В общем, есть необходимость сделать ставку на возвращение в прагматичное русло, и эти политики-прагматики все-таки подают свой голос. Им сейчас довольно сложно из-за позиции Брюсселя. Для защиты своих позиций им придется создавать некие союзы, свой внутриполитический фланг для отстаивания мнения и выстраивания прагматичной внешней политики.

Политолог Вадим Трухачев в разговоре с «Известиями» заявил, что, скорее всего, нынешняя правящая коалиция потерпит поражение.

— Просто потому, что занималась Россией и Украиной вместо решения внутренних проблем. Хотя при Фиале ранее успешно развивавшаяся страна стала «больным человеком Европы» с растущими ценами и уходящими производствами. Шансы на смену курса есть, — считает эксперт.

По его мнению, судя по всему, новое правительство партии ANO сократит поставки вооружений Украине, возобновит выдачу виз гражданам России и откажется от грубой антироссийской риторики. Однако оно будет критичнее к России, чем правительство Фицо в Словакии.

Фото: Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge

— Премьер-министром может стать либо бывший глава правительства Бабиш, либо формальный лидер партии Карел Гавличек. Однако условием их назначения президент Павел наверняка сделает сохранение вооружения Украины — пусть и в меньшем объеме, чем раньше. Собирать снаряды для ВСУ от имени ЕС и НАТО продолжит сам президент Павел, — уверен специалист.

По его мнению, не исключено, что в качестве младшего партнера по правительству ANO навяжут либерал-консерваторов из партии «Старосты и независимые».

— Чтобы те получили пост главы МИДа и не дали слишком сильно поменять внешнюю политику, — резюмировал аналитик.

По мнению чешского политолога Яна Буреша из Метрополитенского университета, одна из причин роста популярности Бабиша — разочарование нынешним правительством.

— Избиратели ожидали от него реформ, которые, например, рационализировали бы налоговую систему и, как следствие, повысили бы качество жизни. Однако они этого не получили. Те, кто поддерживает партию ANO, считают, что правительству следовало бы установить фиксированные цены на энергоносители, некоторые обеспокоены тем, что в регионах отменили скидки на проезд, считая, что Бабиш их вернет, поэтому они и говорят, что он более компетентен в управлении страной», — подытожил Буреш.