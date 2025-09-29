«Стратегическая цель — создание гибридного реактора»

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода

«Стратегическая цель — создание гибридного реактора»

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук — о современных разработках, быстрых реакторах и будущем атомной энергетики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Москве завершилась Мировая атомная неделя, которую посетили представители более 100 стран. То, что она прошла именно в эти дни, — неудивительно, ведь 28 сентября в России отмечается День работника атомной промышленности. А днем основания атомной отрасли нашей страны считается 20 августа — в 1945 году Иосиф Сталин подписал распоряжение Госкомитета обороны о создании спецкомитета для «руководства всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана». Но реализация советского атомного проекта началась раньше, еще осенью 1942 года, когда вышло распоряжение ГКО о возобновлении прерванных войной работ по урановой тематике. Под руководством Игоря Курчатова была создана специальная лаборатория, ставшая в итоге всемирно известным Курчатовским институтом. О наиболее важных современных направлениях и разработках в ядерных технологиях в интервью «Известиям» рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Замкнутый цикл и проблема ядерных отходов

— Владимир Путин, выступая перед участниками Мировой атомной недели, заявил, что к 2030 году Россия запустит первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. И эта технология позволит решить проблему с накоплением радиоактивных отходов. О чем идет речь?

— Речь о реакторных технологиях 4-го поколения, которые направлены прежде всего на решение задач безопасности и экономической эффективности. К ним в первую очередь можно отнести реакторы на быстрых нейтронах, которые позволяют работать в замкнутом топливном цикле, неограниченно расширить топливную базу и в комплексе решить проблему накопления отработавшего топлива.

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на заседании международного форума «Мировая атомная неделя»

Фото: РИА Новости/Сергей Булкин

— А как сейчас работает ядерная энергетика?

— Сегодня ядерная энергетика основана на реакторах на тепловых нейтронах, работает на уране-235. Добываемый в природе уран состоит из двух изотопов: уран-235 и уран-238. При этом содержание урана-235 крайне мало — всего 0,7%. А вот уран-238 является так называемым сырьевым изотопом. Для того чтобы он участвовал в цепной реакции деления, нужно сначала преобразовать его в плутоний-239, а уже потом использовать как ядерное топливо. Наиболее эффективно сделать это можно с помощью быстрых нейтронов.

— В чем суть работы быстрых реакторов?

— Быстрые реакторы в процессе производства энергии дополнительно нарабатывают из урана-238 новое топливо — плутоний-239. Это достигается с помощью особой конструкции реактора и материалов, в частности устройства активной зоны, систем охлаждения с жидкометаллическим теплоносителем, который, в отличие от водяного охлаждения, сохраняет быстрые нейтроны. Причем быстрый реактор может наработать больше делящегося материала, чем его затрачивается при работе его на мощности. То есть топливная база ядерной энергетики многократно возрастает, поскольку в ядерное топливо может быть превращен весь уран-238.

электростанция
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В природе запасов урана-238 в десятки раз больше, чем урана-235. При существующих мощностях наша атомная энергетика, используя уран-235 в качестве топлива для ядерных реакторов, обеспечена топливной базой на десятилетия. А вот энергетическая система на уране-238 будет обеспечена топливом на тысячи лет. Замкнутый топливный цикл непосредственно связан с реакторами на быстрых нейтронах, переработкой отработанного топлива и выделением ценных уран-плутониевых компонентов для изготовления нового ядерного горючего.

— В каких странах существует технология быстрых реакторов с замкнутым топливным циклом?

— Промышленная генерация была налажена во Франции примерно на том же уровне, что в СССР и России. Однако нерешенные вопросы технологии быстрых реакторов, особенно с замкнутым топливным циклом, заставили западные страны отказаться от финансирования этого направления. Можно сказать, что у других стран не хватило терпения преодолеть очень сложные технические и технологические проблемы, связанные с быстрыми реакторами. Китай вряд ли можно назвать лидером в этой области. Он скорее прилежный ученик, осваивающий cоветский и российский опыт в этом направлении.

Развитие атомной энергии, основанной на быстрых реакторах с замкнутым топливным циклом, связано с целым рядом научных и технологических проблем. Это не только создание самих быстрых реакторов, но и технологии переработки ядерного топлива. СССР, а затем и Россия последовательно решали эти проблемы и в результате доказали техническую возможность работы в замкнутом топливном цикле.

реактор
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Китай и Индия имеют программы замкнутого топливного цикла. Но масштаб этих программ оценить трудно: особых успехов в данном направлении эти страны пока не демонстрируют.

Россия поддерживает соответствующие программы на государственном уровне, тогда как западные страны их свернули. Отчасти по причине неспособности решить технические (технологические) проблемы, отчасти по экономическим причинам — они концентрируют средства на развитии зеленой энергетики.

Расширение атома: Белоруссия готова построить вторую АЭС с помощью РФ
Что еще обсуждалось на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко

Неисчерпаемые запасы топлива

— Как Россия развивает сегодня атомную энергетику?

— Для устойчивого развития ядерной энергетики запущен нацпроект технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии», направленный в первую очередь на развитие ядерных технологий 4-го поколения и переход к двухкомпонентной ядерной энергетике с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом (Атомный проект 2.0). НИЦ «Курчатовский институт» определен головной научной организацией этого проекта.

институт
Фото: ТАСС/Роман Балаев

— Наша страна — родоначальник развития управляемого термоядерного синтеза (УТС) в мире. Первые токамаки были созданы в Курчатовском институте еще в середине 1950-х. А как сегодня развиваются технологии УТС?

— Сегодня по поручению президента реализуется масштабная программа по развитию современных технологий управляемого термоядерного синтеза. Курчатовский институт — инициатор этой программы и головная научная организация. Перспективы работ по УТС связаны с созданием нового экологически чистого источника энергии. В реакции синтеза это слияние ядер двух легких атомов с образованием более тяжелого. По сравнению с другими способами получения энергии термоядерная энергетика имеет принципиальные преимущества.

Во-первых, практически неисчерпаемые запасы топлива. Энергия, получаемая при реакции синтеза, почти в десять раз превышает энергию реакции деления. Во-вторых, она практически безопасна при любых возможных авариях, поскольку не имеет высокоактивных отходов. Кроме того, в термоядерном реакторе невозможна ситуация с неконтролируемым «разгоном» реактора, ведь при развитии аварийной ситуации плазменный разряд прекращается.

Положительная энергетика: в РФ готовится к запуску уникальная ядерная система
О чем рассказали Владимир Путин, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и Александр Лукашенко на открытии Мировой атомной недели

Стратегическая цель работ по управляемому термоядерному синтезу — создание гибридного реактора по наработке топлива для тепловых атомных реакторов. В гибридном реакторе нейтроны, необходимые для получения топлива (уран-233 или плутоний-239), генерируются термоядерным источником нейтронов в реакциях синтеза дейтерия и трития. Справиться с ростом спроса на энергию за счет главных энергетических ресурсов — нефти и газа — будет с годами всё труднее. Совместная же работа гибридного реактора и атомных станций в перспективе позволит полностью решить энергетические потребности человечества.

нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Насколько экологически безопасны технологии управляемого термоядерного синтеза?

— Очень важно, чтобы новые технологии в энергетике не наносили вреда окружающей среде. Это возможно не только за счет минимизации потребления природных ресурсов, но и за счет перехода на новые принципы генерации и потребления энергии. Такие сложные задачи человечество может решить с помощью природоподобных технологий, которые активно развиваются сегодня в Курчатовском институте. И наиболее близким к практическому использованию таких природоподобных энергетических технологий как раз и считается управляемый термоядерный синтез. Термоядерная энергетика — самый чистый способ получения энергии.

Технологии XXI века

— И когда такая энергия сможет использоваться в повседневной жизни?

— Промышленная стадия (серийные коммерческие станции) будет, вероятно, реализована во второй половине XXI века. Строящийся в рамках международного проекта ИТЭР токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) не будет производить электричество, он должен продемонстрировать устойчивую реакцию синтеза. Следующие за ним проекты в разных странах уже будут представлять собой опытно-демонстрационную электростанцию. Первый запуск можно ожидать в 2040–2050-х годах.

атомная станция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Идея гибридного реактора, предложенная в Курчатовском институте, в которой токамак играет роль источника нейтронов для получения топлива для тепловых атомных реакторов (уран-233 из тория-232), позволяет одновременно решить проблему растущего энергопотребления и задачу утилизации отходов атомной энергетики. Использование термоядерного реактора в составе гибридной установки предъявляет более мягкие требования к режимам работы установки и кажется проще реализуемым, чем чистый термояд. Возможно, сегодняшняя молодежь будет использовать энергию, полученную с использованием гибридной реакторной установки.

— Проект ИТЭР международный, но сама идея родилась ведь в нашей стране?

— ИТЭР появился по инициативе академика Евгения Павловича Велихова, так что изначально именно Россия была идеологом проекта. Сегодня мы занимаем одну из ключевых позиций в реализации ИТЭР. Основными системами ИТЭР, за которые в проекте отвечает Россия, являются гиротроны, диагностические системы, проводники обмоток тороидального и полоидального поля, элементы дивертора конструкции вакуумной камеры и электромагнитной системы токамака ИТЭР.

В формате национальных программ у России как начинавшей в свое время работы по УТС в мире еще в 1950-годы один из сильнейших в мире научных заделов в области токамаков. Современный Т-15МД — это научная установка для исследования плазмы в Курчатовском институте. Первая плазма на ней была получена в марте 2023 года. А в марте 2025 года российские ученые достигли в токамаке Т-15МД рекордного показателя тока плазмы — 500 кА, диапазон рабочих магнитных полей расширен до 1,5 Тесла.

прототип реактора

Прототип модернизированного гибридного термоядерного реактора Т-15МД на стенде Курчатовского института

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Сейчас на токамаке идут работы по увеличению мощности нагрева плазмы. Это даст возможность увеличить так называемое тройное произведение: произведение температуры ионов, плотности плазмы и времени удержания энергии — важнейший параметр для получения самоподдерживающейся термоядерной реакции.

ТРТ (токамак с реакторными технологиями) — это следующий шаг в развитии технологий термоядерного синтеза. Главная его цель — не погоня за рекордами, а испытание всех элементов будущей термоядерной электростанции в условиях, максимально приближенных к реальным. Роль ТРТ крайне важна: это мост между исследовательским ИТЭР и будущим коммерческим термоядерным реактором. Если ИТЭР докажет научную возможность, то ТРТ должен доказать инженерную и технологическую осуществимость всех систем будущей термоядерной электростанции. Успех ТРТ позволит России иметь собственный суверенный задел для создания коммерческого термоядерного реактора.

Ядерное сооружение: Россия и Сербия начали переговоры по строительству АЭС
Какой будет первая атомная станция в балканской республике и кто конкурирует с «Росатомом» за этот контракт

— Каким вам видится будущее атомной энергетики?

— Это двухкомпонентная атомная энергетика, в которой используются одновременно атомные реакторы на тепловых и быстрых нейтронах. Двухкомпонентная атомная энергетика, дополненная гибридным токамаком, который используется в качестве источника нейтронов, позволит замкнуть топливный цикл и обеспечить нашу страну топливом для ядерной энергетики на сотни лет.

Справка «Известий»

За технологическую реализацию основных элементов новой двухкомпонентной атомной энергетики группе ученых Курчатовского института и ГК «Росатом» была присуждена в 2024 году Государственная премия РФ.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир