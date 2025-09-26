Расширение атома: Белоруссия готова построить вторую АЭС с помощью РФ

Белоруссия готова построить вторую АЭС — она может разместиться на востоке страны и помогать в обеспечении электроэнергией новых территорий РФ. Об этом стало известно во время встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко, которая прошла 26 сентября. По словам российского президента, Минск стал серьезным партнером Москвы в области ядерной энергетики. Лидеры государств также отметили, что взаимная торговля превысила $50 млрд, а объем инвестиций РФ с Белоруссию достиг рекордных $4,5 млрд. Лукашенко также дал понять, что намерен обсудить с Путиным цены на российские энергоносители на следующий год, и заверил, что «Газпром» «внакладе не останется». О чем еще лидеры могли говорить за закрытыми дверями — в материале «Известий».

Как Россия и Белоруссия сотрудничают в атомной энергетике

Александр Лукашенко приехал в Москву еще накануне — в качестве главы белорусской делегации на Мировой атомной неделе, стартовавшей 25 сентября. А в пятницу, 26-го, в Кремле его принял Владимир Путин. Во время открытой части встречи лидеры в основном говорили о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. По словам российского президента, Минск стал серьезным партнером Москвы в области ядерной энергетики. Ключевую роль в этом сыграло строительство в Белоруссии первой атомной электростанции. Ее возвели в Гродненской области.

— Как вы вчера сказали, около 40% электричества, электроэнергии выдается атомной электростанцией Белоруссии. Мы создали конкурента для «Газпрома», который поставлял просто первичный энергоноситель, и Беларусь покупала. Теперь тоже покупает, но, конечно, потребности сократились в этом смысле, — отметил Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он добавил, что благодаря атомному проекту в Белоруссии появилась соответствующая отрасль. В настоящий момент белорусские специалисты вместе с «Росатомом» строят ядерные объекты в третьих странах.

Александр Лукашенко отметил, что именно Россия научила их строить АЭС. По его словам, Белоруссия может заняться и изготовлением ядерных реакторов, но пока такой необходимости нет.

— Единственное, во что мы не окунулись. Но если надо будет, мы готовы рассмотреть и эти вопросы: сварить реактор, корпус или еще какие-то необходимые детали и комплектующие. Пока такой необходимости нет: «Росатом» на своих российских заводах это делает, — заметил Александр Лукашенко.

Если обе стороны захотят, Минск готов к строительству еще одной АЭС, которая сможет обеспечивать электроэнергией, в том числе новые регионы РФ.

— Если вы одобрите проект расширения или строительства новой атомной станции, может быть, даже на востоке Белоруссии с целью, если будет необходимость, обеспечения электроэнергией восточных районов, освобожденных Россией: Херсонская, Запорожская [области], Луганская, Донецкая [республики], если в этом будет определенная необходимость в связи с Запорожской станцией, — сказал белорусский лидер.

Фото: Global Look Press/Dmytro Smolyenko

Вопрос строительства второй АЭС в Белоруссии действительно стоит на повестке, однако нужно понимать, что этот проект будет стоить больших денег, отметил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По его словам, Минск действительно может возвести вторую АЭС на востоке страны для снабжения электричеством новых территорий.

— Если построить атомную электростанцию на Гомельщине, то оттуда и до Донбасса недалеко. Но, с другой стороны, там рядом уже есть Курская атомная станция, — заметил эксперт.

В современном мире атомная энергетика становится очень востребованной, рассказал «Известиям» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

— Мы видим, как страдает Европа, лишившись дешевых энергоносителей. Выясняется, что это кровь того, что называется реальным сектором экономики. Причем реальным сектором экономики считается и всё, что связано с новыми высокими технологиями, потому что они тоже требуют очень много электроэнергии, — отмечает эксперт.

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Таким образом, если Белоруссия хочет остаться индустриально развитой страной и расти в этом направлении, то энергетическое сотрудничество с Россией для нее — ключевой момент, добавил Брутер. Строительство первой АЭС дает экономике страны хороший задел на будущее.

Цены на газ и украинский кризис

Помимо атомной энергетики, Москва и Минск активно сотрудничают и по другим направлениям, сообщил Владимир Путин. Россия — первая среди торгово-экономических партнеров Белоруссии по объему накопленных инвестиций, который составляет $4,5 млрд.

Лукашенко также отметил, что между двумя странами накопилось много вопросов, которые оба лидера обсудят тет-а-тет.

— Что тут скрывать, я хотел бы с вами обсудить ряд региональных проблем. Вы знаете, есть пара вопросов, по которым мы обычно в конце года определиться должны. Даже один вопрос. Это в двусторонних отношениях, — сказал он.

Вероятно, в данном случае Лукашенко имел в виду вопрос цен на энергоносители, включая газ и нефть, считает Николай Межевич.

— Стороны будут искать формулу, которая устроит всех. Это было много раз. Но в отличие от прежних лет, когда это широко обсуждалось в прессе, кто-то обвинял Москву, кто-то обвинял Минск, теперь, я думаю, стороны обсудят этот вопрос тихо между собой, не превращая это в предмет межгосударственных споров, — предположил эксперт.

Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Лукашенко заверил, что Минск будет покупать у России газ в тех же объемах, что и в прошлые годы, и что «Газпром» «внакладе не останется». Не исключено, что за закрытыми дверьми лидеры обсуждали вопрос цен на ближайшие годы.

В современных условиях белорусский рынок становится для «Газпрома» более важным, считает Владимир Брутер. После начала СВО газовый рынок для РФ сильно изменился.

— Еще недавно, даже после начала СВО, газ шел через Украину. Вряд ли кто-нибудь предполагает, что эта ситуация может вернуться. Поэтому Лукашенко говорит, что теперь в цепочках поставок газа он становится гораздо более важной фигурой. И он просит это учитывать, — отмечает эксперт.

Не исключено, что за закрытыми дверьми лидеры обсудили и вопросы безопасности. Двусторонние связи в этой сфере активно расширяются. В частности, в июле 2025-го стало известно, что российский ракетный комплекс «Орешник» разместят в Белоруссии к концу этого года. На днях Лукашенко рассказал журналистами, что оружие находится уже «в пути», заверив, что «всё будет нормально». 12–16 сентября Москва и Минск провели совместные учений «Запад-2025», на которых отработали применение в том числе и «Орешника».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Что касается самого украинского кризиса, то лидеры наверняка обсудили его в закрытой части встречи.

— Я думаю, что российский президент рассказал о том, как он видит ситуацию на данный момент и какой информации хотел бы поделиться. Но мы видим, что с момента встречи на Аляске не последовало совершенно ничего, за исключением бессодержательных высказываний Трампа, — подчеркнул Владимир Брутер.

Помимо вопросов безопасности и поставок энергоресурсов лидеры наверняка обсудили торговлю между двумя странами. В открытой части встречи Владимир Путин отметил, что годовой товарооборот превысил $50 млрд и даже от такой большой базы продолжает расти.