В Нидерландах двое подростков задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Нидерландах задержаны двое 17-летних подростков, которых заподозрили в шпионаже в пользу России. Об этом 26 сентября пишет портал NL Times.

Власти страны считают, что несовершеннолетние в Гааге совершали хакерские действия, используя устройство для сканирования Wi-Fi-сетей (WiFi-сниффер). Молодые люди передвигались рядом со зданиями Европола, Евроюста и посольства Канады, перехватывая и регистрируя трафик, проходящий через цифровую сеть.

СМИ отмечает, что оба нарушителя были завербованы через мессенджер Telegram, указала «Газета.Ru». Подростков задержали, получив оперативную информацию от Службы общей разведки и безопасности (AIVD) страны. Один из них помещен под стражу на 14 дней, второй находится под домашним арестом с электронным браслетом.

До этого, 18 сентября, три человека были задержаны в британском городе Эссекс по подозрению в оказании помощи российским разведслужбам. Как сообщила газета The Telegraph, среди задержанных оказались двое мужчин 41 и 46 лет, а также 35-летняя женщина. Их допросили в полицейском участке в Лондоне, после чего отпустили под залог.

