«Союзмультфильм» подал в суд из-за авторских прав на изображение крокодила Гены

Киностудия «Союзмультфильм» подала в суд из-за авторских прав на изображение крокодила Гены. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции по Москве.

«Киностудия «Союзмультфильм» взыскивает через суд компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на изображение крокодила Гены», — указано в Telegram-канале.

Киностудия направила иски к Гусеву С.Н. и Шаташвили М. Р., судебные заседания по которым назначены на 2 и 9 октября 2025 года в районных судах Москвы.

30 июня «Союзмультфильм» подал заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу», созданного по аналогии с популярными плюшевыми игрушками «Лабубу». Как пояснили в киностудии, это решение направлено на защиту образа Чебурашки от контрафакта и предотвращение выпуска подобных товаров другими компаниями.

