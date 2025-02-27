Ну поглядим: «Союзмультфильм» выходит на китайский рынок

Киностудия «Союзмультфильм» и China Media Group договорились о сотрудничестве в анимации. Сериал «Умка» выйдет на крупнейшем детском телеканале Китая CCTV-14, а китайский проект Ice Hockey Together покажут на канале «Мультиландия» в 2025 году. Ранее «Национальная Медиа Группа» (НМГ) также объявляла о первом ко-продакшене с Китаем — на экраны уже вышел самый ожидаемый фильм года «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина.

Какой отечественный контент покажут в Китае

Киностудия «Союзмультфильм» и China Media Group договорились о сотрудничестве в анимации, рассказали «Известиям» в российской компании. Первым шагом станут показы мультсериала «Умка» на крупнейшем детском телеканале Китая CCTV-14. Зрителям в Китае будут представлены более 50 эпизодов популярного проекта.

В то же время, в эфире собственного телеканала «Союзмультфильма» — «Мультиландия» — появится сериал Ice Hockey Together от CCTV Animation Group, созданный к 24-м зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Премьера состоится эксклюзивно на телеканале «Мультиландия» в 2025 году, добавили в пресс-службе «Союзмультфильма».

Кадр из мультсериала «Умка» Фото: Союзмультфильм

Спортивный молодежный мультсериал Ice Hockey Together рассказывает о 12-летнем мальчике, который благодаря тренировкам в хоккейном клубе превращается из нетерпеливого, неуверенного в себе и ничего не смыслящего в игре ребенка в смелого и целеустремленного игрока. История посвящена преодолению трудностей и силе дружбы.

— «Умка» — аутентичный российский мультсериал, раскрывающий традиции и культуру народов Крайнего Севера. Мы очень рады, что именно этот добрый сериал с очень красивым визуальным миром представит «Союзмультфильм» на главном детском телеканале Китая. Одновременно с этим мы с удовольствием познакомим российских зрителей с китайской анимацией, которая в последние годы переживает взлет и раскрывает богатство культурных традиций страны, — сказала «Известиям» председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Помимо киностудий с дружественными странами сотрудничают и медиахолдинги. Так, например, ранее «Национальная Медиа Группа» (НМГ) объявила о первом ко-продакшене с Китаем — на российские экраны вышел художественный фильм «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина. В основе сюжета лежит история двух послереволюционных государств. Самая ожидаемая премьера года состоялась 20 февраля.

Кадр из фильма «Красный шелк» Фото: НМГ Кинопрокат

— Это очень высокого уровня шпионский боевик, блокбастер с романтической историей, с детективной историей, с драками, с потрясающе красивыми костюмами и Милошем Биковичем в главной роли . Одну из главных женских ролей играет китайская актриса, — рассказывала гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Кассовые сборы российско-китайского детективного фильма за первые дни проката превысили 100 млн рублей.

Как заявили «Известиям» в холдинге, контент НМГ уже пользуется успехом в Китае, например, мультсериал «Три кота» набрал в стране несколько миллиардов просмотров, в числе последних успешных продаж в КНР — художественный фильм «Лед 3».

— За последние несколько лет НМГ увеличила свои объемы продаж в Китай более чем в пять раз. Мы активно распространяем свою анимацию, проекты уже узнаваемы и любимы китайскими зрителями, доступны на различных крупных платформах в Китае, также показаны на национальных каналах и адаптированы для китайской аудитории — переведены на различные диалекты, — отметили в холдинге.

Кадр из фильма «Лед 3» Фото: НМГ Кинопрокат

Там добавили, что ведутся переговоры с представителями китайских медиакомпаний по вопросам развития вещания международных версий федеральных телеканалов НМГ на русском языке и дистрибуции русскоязычного контента телеканалов на территории КНР.

Еще один холдинг — «Газпром-Медиа» — и Медиакорпорация Китая подписали соглашение о сотрудничестве. Они будут совместно продвигать технологические разработки в сфере СМИ, укреплять совместную работу в новостном вещании.

Какие плюсы от международной коллаборации в кино

Выход российских медиахолдингов и киностудий на международные рынки — это важный шаг для укрепления позиций отечественной индустрии, считает основательница Breaking Trends, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова. Во-первых, это новые источники дохода: сотрудничество с зарубежными платформами и прокат в других странах позволяют компаниям монетизировать контент за пределами России. Во-вторых, это развитие индустрии в целом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Международные коллаборации способствуют обмену технологиями, креативными идеями и профессиональными стандартами. Например, совместные проекты с Китаем помогают адаптировать отечественный контент под глобального зрителя, что делает его более конкурентоспособным, — сказала эксперт.

Кроме того, такие шаги повышают узнаваемость российских брендов, формируют новый имидж индустрии и открывают двери для дальнейших партнерств , отметила Юлия Загитова. Особенно это актуально сейчас, когда перед отечественной кино- и медиаотраслью стоит задача искать новые рынки и расширять аудиторию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко