Почти 400 преподавателей прошли обучение разработке по программам «Яндекс Образования»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
«Яндекс» будет системно работать с преподавателями и уже обучил почти 400 человек из 27 университетов в 18 регионах страны навыкам бэкенда, фронтенда и мобильной разработки, а также образовательным практикам, которые помогут готовить будущих ИT-специалистов. Об этом на Российском Интернет Форуме (РИФ) рассказал руководитель направления стратегического развития высшего образования в «Яндекс Образовании» Кирилл Баранников.

«В „Яндексе“ мы уделяем большое внимание поддержке начинающих и опытных преподавателей, руководителей образовательных программ. Именно сильные и вдумчивые преподаватели — ключевой актив современной программы в области машинного обучения, мобильной разработки, программной инженерии. На всех наших совместных программах с вузами преподают сотрудники „Яндекса“. Но для нас не менее важно помогать университетам усиливать свои преподавательские команды. Мы планируем и расширять работу с преподавателями, и делать ее более разносторонней и системной. Так мы не только прокачиваем наши программы, но и обеспечиваем доступность и повышаем качество современного IT-образования», — отметил Баранников.

В образовательную программу вошли два трека. Первый был посвящен профессиональным навыкам: преподаватели прошли курсы «Яндекса» по разработке, которые интегрированы в университетские ИT-программы. Второй трек помог развить универсальные компетенции — современные форматы преподавания, сопровождение студентов, цифровые инструменты и методы создания продуктивной образовательной среды.

По итогам обучения преподаватели смогут передать полученные знания порядка 7 тыс. студентов. В этом году к программе впервые присоединились университеты из Воронежской, Калининградской, Ростовской, Саратовской, Тульской областей и Красноярского края.

