Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Мир
Лавров и глава индийского МИД обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Мир
В Кривом Роге в результате стрельбы, предположительно, погиб глава федерации самбо
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Мир
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Мир
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Мир
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

Военный эксперт назвал пиар-акцией заявление ЕС о создании «стены дронов»

Эксперт Матвийчук: ЕС переходит все границы, говоря о создании «стены дронов»
0
EN
Фото: Global Look Press/Attila Husejnow/Keystone Press Agency
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Европейский союз (ЕС) переходит все разумные границы, говоря о создании «стены дронов» на восточной границе НАТО. Такое мнение в беседе с «Известиями» 26 сентября выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Они изобретают то, что изобрести практически невозможно. То какой-то купол, то миллионы дронов до Украины, то миллионы боеприпасов. Я полагаю, это не что иное, как просто декларация каких-то намерений, пиар-акция. <…> Я думаю, что мы должны это всё воспринимать через призму хотелок, которые реализовать практически невозможно», — уточнил он.

Граничное состояние: «стена дронов» обойдется ЕС в €3–7 млрд
Затратный проект, одобренный Брюсселем, навесит на страны объединения «непосильный долг», предупредили в Европарламенте

По словам Матвийчука, у ЕС нет ни денег, ни промышленных возможностей, чтобы приступить к производству такого количества технических средств.

Кроме того, специалист обратил внимание, что Россия уже ввела промышленное производство дронов по разным направлениям: тактические, средние, тяжелые. Что же касается ЕС, то они, по словам Матвийчука, только в начале этого пути.

Важно и то, что некоторые страны Евросоюза не согласны участвовать в реализации этой инициативы. Соответственно, образуется, своего рода, «дыра в пространстве», что также говорит о нереальности подобных решений.

«Я еще раз склоняюсь к мысли, что это не что иное, как политический пиар, чтобы успокоить свое население. <…> Это нереализуемо. Не только с экономической, но и с технической [точки зрения]. Нужно будет произвести электромагнитную совместимость, эшелоны. Это будут накладные для гражданской авиации, военной авиации, для ПВО, которая должна будет это всё проживать. Это огромные технические проблемы», — отметил военный эксперт.

Депутат от входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген 19 сентября заявил о необходимости создать «стену дронов» вдоль всей восточной границы НАТО. При этом Рёттген не поддерживает идею борьбы с беспилотниками в воздушном пространстве Украины, так как это означало бы использование оружия НАТО за пределами территории блока.

Все важные новости — в канале «Известий» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025