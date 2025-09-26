Военный эксперт назвал пиар-акцией заявление ЕС о создании «стены дронов»

Европейский союз (ЕС) переходит все разумные границы, говоря о создании «стены дронов» на восточной границе НАТО. Такое мнение в беседе с «Известиями» 26 сентября выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Они изобретают то, что изобрести практически невозможно. То какой-то купол, то миллионы дронов до Украины, то миллионы боеприпасов. Я полагаю, это не что иное, как просто декларация каких-то намерений, пиар-акция. <…> Я думаю, что мы должны это всё воспринимать через призму хотелок, которые реализовать практически невозможно», — уточнил он.

По словам Матвийчука, у ЕС нет ни денег, ни промышленных возможностей, чтобы приступить к производству такого количества технических средств.

Кроме того, специалист обратил внимание, что Россия уже ввела промышленное производство дронов по разным направлениям: тактические, средние, тяжелые. Что же касается ЕС, то они, по словам Матвийчука, только в начале этого пути.

Важно и то, что некоторые страны Евросоюза не согласны участвовать в реализации этой инициативы. Соответственно, образуется, своего рода, «дыра в пространстве», что также говорит о нереальности подобных решений.

«Я еще раз склоняюсь к мысли, что это не что иное, как политический пиар, чтобы успокоить свое население. <…> Это нереализуемо. Не только с экономической, но и с технической [точки зрения]. Нужно будет произвести электромагнитную совместимость, эшелоны. Это будут накладные для гражданской авиации, военной авиации, для ПВО, которая должна будет это всё проживать. Это огромные технические проблемы», — отметил военный эксперт.

Депутат от входящего в правящую коалицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген 19 сентября заявил о необходимости создать «стену дронов» вдоль всей восточной границы НАТО. При этом Рёттген не поддерживает идею борьбы с беспилотниками в воздушном пространстве Украины, так как это означало бы использование оружия НАТО за пределами территории блока.

