Песков отметил суверенитет Турции в принятии решений о сотрудничестве с РФ
Власти Турции могут самостоятельно принимать решение о сфере сотрудничества с Россией, в том числе о закупках российской нефти, так как страна является суверенным государством. Об этом 26 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Это суверенное государство, которое само принимает решение, в каких областях сотрудничать с нами. И если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, турецкая сторона будет это продолжать это делать», — отметил он.
По словам Пескова, в настоящее время трубопровод «Турецкий поток» работает на полную мощность, как и «Голубой поток». Он также уточнил, что российская сторона продолжает торгово-экономическое сотрудничество с Турецкой Республикой.
Накануне президент США Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что хотел бы прекращения закупок Турцией российской нефти. По мнению американского лидера, Эрдоган мог бы оказать большое влияние, если бы захотел, но «сейчас он очень нейтрален».
