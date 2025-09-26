В Кремле назвали безответственными планы ЕС сбивать самолеты РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 26 сентября назвал безответственным предупреждение Евросоюза (ЕС) о намерении сбивать российские самолеты.

«Об этом даже не хочется говорить, это очень безответственное заявление, потому что обвинение России в том, что военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то небо, они беспочвенны», — сказал он.

Песков также отметил, что убедительных доказательств этому представлено не было.

«Мы настаиваем на том, что все наши полеты военные самолеты осуществляют в строгом соответствии с международными правилами», — заключил представитель Кремля.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала русофобской информацию о якобы предупреждении Европы в адрес Москвы о готовности сбивать российские самолеты. По словам дипломата, подобные новости создаются с целью развить русофобскую и агрессивную риторику европейских государств.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что представители европейских стран уведомили РФ о готовности уничтожать самолеты за нарушение воздушного пространства. По информации агентства, послы Германии, Франции и Великобритании в ходе встречи в Москве заявили о своей обеспокоенности по поводу вторжения якобы российских самолетов на территорию Эстонии.

МИД Эстонии 19 сентября обвинил Россию в том, что три истребителя МиГ-31 якобы вторглись в воздушное пространство страны. В свою очередь, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что находится в контакте с Таллином. В тот же день Эстония запросила консультации стран — членов НАТО в связи с инцидентом. При этом Минобороны РФ опровергли нарушение самолетами РФ воздушного пространства Эстонии.

