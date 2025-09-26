Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Мир
Лавров и глава индийского МИД обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Мир
В Кривом Роге в результате стрельбы, предположительно, погиб глава федерации самбо
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Мир
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Мир
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Мир
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

«Разговоры о важном» 29 сентября — тема и программа урока

«Разговоры о важном» 29 сентября посвятят цифровому суверенитету России
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В понедельник, 29 сентября, в российских школах и колледжах состоится очередной урок из цикла «Разговоры о важном». Он будет посвящен цифровому суверенитету России, важности национальных цифровых решений и обеспечению безопасности в сети. «Известия» рассказывают, как пройдет урок в разных классах.

«Разговоры о важном» 29 сентября — тема урока

Занятие «Цифровой суверенитет страны» будет посвящено развитию цифровых технологий в России. Учащиеся познакомятся с отечественными продуктами и сервисами, которые помогают поддерживать независимость государства в цифровом пространстве, и обсудят важность соблюдения безопасности в Сети. На уроке также поговорят о том, как государство может эффективно использовать цифровые технологии для укрепления своего суверенитета, стимуляции экономического роста и социальной стабильности.

Занятие пройдет в формате познавательной беседы с использованием интерактивных материалов, презентаций и видео. Рекомендованная продолжительность урока — 30 минут. Методические материалы опубликованы на сайте проекта.

Искусный разум: треть IT-специалистов перейдут на отечественные нейросети до конца года
С чем это связано и какая часть айтишников уже использует российские ИИ-инструменты на практике

В качестве федеральных спикеров выступят президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова, а также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Разговоры о важном» 29 сентября — программа урока

С учащимися 1–4-х классов поговорят о том, как современные технологии влияют на повседневную жизнь и какие цифровые устройства их окружают. Основной этап урока будет посвящен обсуждению важности цифрового суверенитета для государства. Дети познакомятся с отечественными сервисами, такими как российские поисковые системы, социальные сети и видеоплатформы. Учитель проведет интерактивное задание «Собери цифровой мир», благодаря которому школьники узнают об основных составляющих цифровой независимости. В завершение урока с ребятами обсудят основные правила безопасного поведения в интернете.

Для школьников 5–7-х классов урок начнется с обсуждения концепции суверенитета. Учащиеся вспомнят предыдущие занятия, в которых говорилось о продовольственном и энергетическом суверенитете, и теперь, на примере цифровых технологий, узнают, как Россия может развивать свою цифровую инфраструктуру и обеспечивать безопасность своих граждан. Школьникам также расскажут об отечественных цифровых продуктах («Яндекс», RuStore, MAX, «ВКонтакте» и т.д.) и их роли в обеспечении цифровой независимости страны. Завершающим этапом урока станет обсуждение практических аспектов цифровой безопасности.

«Стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран с ядерным оружием»
Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов — о зле в интернете, о цифровом суверенитете, о службе и искусственном интеллекте

Учащимся 8-9 классов предложат обсудить, почему для России важно развивать собственные цифровые решения и как это помогает в сфере безопасности. Школьники узнают о том, как цифровой суверенитет влияет на безопасность страны и каждого гражданина. Им также расскажут о цифровых сервисах, которые позволяют государству контролировать свою цифровую территорию и защищать ее от угроз. Ученики также познакомятся с российским мессенджером MAX и его преимуществами для школьников, включая интеграцию образовательного пространства «Сферум».

В 10–11-х классах занятие начнется с обсуждения цифрового суверенитета в контексте национальной безопасности. Школьники узнают, как независимость в цифровой среде влияет на защиту данных и предотвращение кибератак и какую роль в ней играют отечественные сервисы. С учениками также поговорят о преимуществах росссийского мессенджера MAX. В завершение урока школьники познакомятся с востребованными профессиями в сфере IT-технологий. Учитель также предложит учащимся поразмышлять, как будет развиваться рынок цифровых профессий в ближайшие десятилетия.

«Разговоры о важном» 29 сентября — о проекте

«Разговоры о важном» — это цикл внеурочных занятий, посвященных истории, культуре, географии России, а также актуальным темам, которые касаются жизни школьников. Проект был запущен Министерством образования РФ в 2022 году. Уроки проводятся каждый понедельник в школах и колледжах по всей стране. Они помогают учащимся развивать критическое мышление и формируют у них патриотические ценности.

Предыдущее занятие «Мирный атом. День работника атомной промышленности» было посвящено развитию атомной отрасли в России. Школьникам рассказали о значимых достижениях российских ученых в области атомной энергетики, а также о роли атома в повседневной жизни.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025