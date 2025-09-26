«Разговоры о важном» 29 сентября — тема и программа урока

В понедельник, 29 сентября, в российских школах и колледжах состоится очередной урок из цикла «Разговоры о важном». Он будет посвящен цифровому суверенитету России, важности национальных цифровых решений и обеспечению безопасности в сети. «Известия» рассказывают, как пройдет урок в разных классах.

«Разговоры о важном» 29 сентября — тема урока

Занятие «Цифровой суверенитет страны» будет посвящено развитию цифровых технологий в России. Учащиеся познакомятся с отечественными продуктами и сервисами, которые помогают поддерживать независимость государства в цифровом пространстве, и обсудят важность соблюдения безопасности в Сети. На уроке также поговорят о том, как государство может эффективно использовать цифровые технологии для укрепления своего суверенитета, стимуляции экономического роста и социальной стабильности.

Занятие пройдет в формате познавательной беседы с использованием интерактивных материалов, презентаций и видео. Рекомендованная продолжительность урока — 30 минут. Методические материалы опубликованы на сайте проекта.

В качестве федеральных спикеров выступят президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова, а также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Разговоры о важном» 29 сентября — программа урока

С учащимися 1–4-х классов поговорят о том, как современные технологии влияют на повседневную жизнь и какие цифровые устройства их окружают. Основной этап урока будет посвящен обсуждению важности цифрового суверенитета для государства. Дети познакомятся с отечественными сервисами, такими как российские поисковые системы, социальные сети и видеоплатформы. Учитель проведет интерактивное задание «Собери цифровой мир», благодаря которому школьники узнают об основных составляющих цифровой независимости. В завершение урока с ребятами обсудят основные правила безопасного поведения в интернете.

Для школьников 5–7-х классов урок начнется с обсуждения концепции суверенитета. Учащиеся вспомнят предыдущие занятия, в которых говорилось о продовольственном и энергетическом суверенитете, и теперь, на примере цифровых технологий, узнают, как Россия может развивать свою цифровую инфраструктуру и обеспечивать безопасность своих граждан. Школьникам также расскажут об отечественных цифровых продуктах («Яндекс», RuStore, MAX, «ВКонтакте» и т.д.) и их роли в обеспечении цифровой независимости страны. Завершающим этапом урока станет обсуждение практических аспектов цифровой безопасности.

Учащимся 8-9 классов предложат обсудить, почему для России важно развивать собственные цифровые решения и как это помогает в сфере безопасности. Школьники узнают о том, как цифровой суверенитет влияет на безопасность страны и каждого гражданина. Им также расскажут о цифровых сервисах, которые позволяют государству контролировать свою цифровую территорию и защищать ее от угроз. Ученики также познакомятся с российским мессенджером MAX и его преимуществами для школьников, включая интеграцию образовательного пространства «Сферум».

В 10–11-х классах занятие начнется с обсуждения цифрового суверенитета в контексте национальной безопасности. Школьники узнают, как независимость в цифровой среде влияет на защиту данных и предотвращение кибератак и какую роль в ней играют отечественные сервисы. С учениками также поговорят о преимуществах росссийского мессенджера MAX. В завершение урока школьники познакомятся с востребованными профессиями в сфере IT-технологий. Учитель также предложит учащимся поразмышлять, как будет развиваться рынок цифровых профессий в ближайшие десятилетия.

«Разговоры о важном» 29 сентября — о проекте

«Разговоры о важном» — это цикл внеурочных занятий, посвященных истории, культуре, географии России, а также актуальным темам, которые касаются жизни школьников. Проект был запущен Министерством образования РФ в 2022 году. Уроки проводятся каждый понедельник в школах и колледжах по всей стране. Они помогают учащимся развивать критическое мышление и формируют у них патриотические ценности.

Предыдущее занятие «Мирный атом. День работника атомной промышленности» было посвящено развитию атомной отрасли в России. Школьникам рассказали о значимых достижениях российских ученых в области атомной энергетики, а также о роли атома в повседневной жизни.