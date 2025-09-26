Гендиректор НМГ отметила универсальность «Красного шелка» для зрителей

Российско-китайский детектив «Красный шелк» является универсальным фильмом, каждый зритель сможет найти в нем что-то свое. Об этом 26 сентября рассказала генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.

«Красный шелк» — довольно универсальный фильм для просмотра, причем для просмотра и семейного в том числе, потому что это остросюжетный детектив с элементами боевика, с элементами романтической истории. И каждый зритель может найти там что-то свое, а кроме того, это просто очень красивая картинка с очень красивыми видами Китая и волшебными видами Байкала», — поделилась она.

Светлана Баланова добавила, что лента вошла в топ-5 лидеров китайского проката и уже собрала более $1,5 млн.

Российско-китайский исторический блокбастер «Красный шелк» 6 сентября вышел в широкий прокат в Китае. Тогда же китайские зрители поделились своими впечатлениями после просмотра картины. Показ фильма продлится до 10 октября.

Фильм создан при участии «НМГ Кинопрокат» — компании, которая входит в холдинг «Национальная Медиа Группа». Дистрибьютором картины в Китае является крупнейшая кинокорпорация China Film Group.

