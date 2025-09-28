Реклама
Диетолог отметила способность манго снизить риск возникновения диабета

Диетолог Басири: манго может снизить риск развития диабета
Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
Несмотря на высокое содержание сахара, манго может снизить риск развития диабета. Клиническое исследование показало, что регулярное потребление манго улучшает регулирование уровня сахара в крови и снижает жировую массу по сравнению с низкосахарным мюсли-батончиком. Об этом сообщает журнал Science Daily,

Меньше сахара не всегда означает более полезный продукт. Для почти 100 млн взрослых в США, страдающих от предиабета, тропический фрукт звучит как сказка, поскольку обычно они содержат от 10 до 50 г сахара. Манго относится к высшей категории, что делает его неподходящим выбором для перекуса при учете только количества сахара.

Исследование клинического диетолога, ассистента профессора в департаменте питания и пищевых исследований Университета Джорджа Мейсона Раеды Басири показало, что манго, несмотря на большее количество сахара по сравнению с многими продуктами с низким его содержанием, может предложить защитные факторы для взрослых с предиабетом. По ее словам, важно не только содержание сахара, но и общий пищевой контекст.

Проще говоря, дело не только в сахаре в пище, но и в целом продукте. Сахара, содержащиеся в манго и других фруктах, дополняются клетчаткой, витаминами и питательными веществами, которые приносят дополнительную пользу для здоровья. Такие продукты с добавлением сахара, как сухие завтраки и перекусы с низким его содержанием могут не иметь такого же питательного значения и даже увеличивать риск развития диабета.

На жировом уровне: ученые нашли доступные «контролеры» аппетита и сахара в крови
Могут ли новые соединения стать более безопасной и доступной альтернативой Ozempic и его аналогам

«Цель [исследования] — побудить людей включать цельные фрукты, такие как манго, в здоровый рацион питания и практические стратегии профилактики диабета. Людям с высоким риском диабета следует обращать внимание не только на содержание сахара в продуктах, но и на то, как он поступает в организм», — уточнила Басири.

Диетолог и ее команда разделили участников эксперимента на две группы: одна ежедневно получала свежее манго, а другая — мюсли-батончик с низким содержанием сахара. В течение полугода исследователи измеряли уровень глюкозы в крови участников, их реакцию на инсулин и процент жира в организме.

По итогам исследования было установлено, что манго с высоким содержанием сахара (32 г) оказалось более полезным, чем мюсли-батончик с низким (11 г). У группы, которая ежедневно потребляла манго, наблюдались улучшение контроля уровня глюкозы в крови, повышение чувствительности к инсулину и снижение жировой массы.

Д. м. н, врач-эндокринолог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко 19 сентября связала избыточную массу тела с увеличением риска развития различных заболеваний, в том числе сахарного диабета второго типа. По ее словам, жировая ткань способствует развитию инсулинрезистенции, то есть нарушает чувствительность инсулина к глюкозе, что не дает ей всасываться из крови в органы и ткани. Как уточняет специалист, это приводит к избыточной выработке инсулина поджелудочной железы.

