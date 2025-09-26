Реклама
Иран и РФ заключили соглашение на $25 млрд о строительстве АЭС «Хормоз»

IRNA: Иран и РФ заключили соглашение на $25 млрд о строительстве АЭС «Хормоз»
Фото: TASS/Xinhua via ZUMA Wire/Ahmad Halabisaz
Иран и Россия договорились об участии российской стороны в сооружении атомной электростанции (АЭС) «Хормоз» на юге страны, сумма сделки составит $25 млрд. Об этом 26 сентября сообщает агентство IRNA.

Уточняется, что АЭС будет состоять из четырех блоков, под ее строительство выделят территорию в 500 га.

Организация по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) сообщила, что соглашение было достигнуто в ходе визита главы организации Мохаммада Эслами в Москву для участия в международном форуме «Мировая атомная неделя». Иранской делегации предоставили возможность посетить различные предприятия российской атомной промышленности.

«В ходе визитов состоялись переговоры и были достигнуты соглашения, в частности в области строительства АЭС, превышающей по мощности АЭС «Бушер» и включающей в себя в общей сложности четыре блока суммарной мощностью почти 5 тыс. МВт, на юге страны», — указано на сайте ОАЭС.

Сам Эслами добавил, что этап проектирования оснащения ядерного объекта на АЭС «Хормоз» в провинции Хомозган должен начаться совсем скоро.

«У нас хорошие отношения с Россией в обсуждении сотрудничества в строительстве АЭС. Необходимо было пересмотреть и укрепить этот процесс, а также сделать новый шаг», — сказал глава организации.

24 сентября сообщалось, что Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сооружении атомных электростанций (АЭС) малой мощности в Иране. Документ был подписан на встрече главы «Росатома» Сергея Лихачева и президента Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами. Кроме того, стороны обсудили реализацию текущих совместных проектов и сотрудничество в области мирного атома.

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября отметил, что товарооборот между Россией и Ираном за первое полугодие 2025 года вырос на 11,4%. Он также подчеркнул дружеский характер российско-иранских отношений.

