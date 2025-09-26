В аутлетах Санкт-Петербурга сократилась доля зарубежных брендов

В последние годы в аутлетах Петербурга существенно снизилась доля зарубежных брендов, особенно в люксовом и среднем ценовых сегментах. Согласно исследованиям IBC Real Estate, с 2020 по 2025 год в структуре арендаторов аутлет-центров Москвы и Санкт-Петербурга доля российских брендов увеличилась на 14 процентных пунктов, составив 47%. Об этом 26 сентября сообщил «Деловой Петербург».

На сентябрь 2025 года в аутлетах представлены бренды из 29 стран (в 2020 году их было 28). После ухода ряда международных игроков их место заняли компании из Абхазии, Греции, Израиля, Казахстана и Латвии. Несмотря на рост российских ритейлеров, в топ-5 стран по представленности брендов изменений не произошло. Сильнее всего сократилась доля американских брендов — с 12 до 5%.

Важным аспектом является снижение доли люксового и среднего ценовых сегментов, где за пять лет доля люксовых брендов снизилась на два процентных пункта, а сегмент среднего ценового уровня потерял шесть процентных пунктов. Эти категории оказались наиболее уязвимыми после ухода международных игроков. В результате уровень вакантности в петербургских аутлетах составил 9,6%, а открытие новых аутлетов в ближайшие три-пять лет не прогнозируется.

Эксперты консалтинговых компаний отмечают, что за последние пять лет доля иностранных брендов в торговых центрах Петербурга сократилась более чем в два раза, составляя около 12% по итогам первого полугодия 2025 года. Если в 2020 году в ведущих позициях находились западные марки, то теперь доминируют бренды из Франции, Китая, Турции, Италии и Ливана.

Согласно данным издания, в аутлетах ситуация выглядит еще более заметно: доля международных брендов снизилась с 62% в начале 2022 года до 43% в середине 2025 года. Этот процесс замещения отражает общие тенденции на рынке, где аутлеты традиционно зависели от иностранных марок, но постепенно их место занимают другие игроки.

По словам Юлии Кузнецовой, руководителя департамента торговой недвижимости компании Nikoliers, с 2021 года доля иностранных fashion-брендов в торговых центрах Петербурга снизилась с 50 до 39%.

Брокеры торговой недвижимости в России в пятницу, 9 апреля, рассказали «Известиям», что в последние несколько лет снижается количество новых иностранных игроков, вышедших на российский рынок. Однако уход из России брендов в текущем объеме не такая острая проблема.

