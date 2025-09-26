Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Общество
Центробанк выявил и внес в базу 1,2 млн дропперов
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Лихачев заявил о возможном позитивном влиянии Гросси на ООН в качестве генсека
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Политика
Путин призвал привлекать участников СВО к работе в органах власти
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Лукашенко и Путин согласовали договоренности по газу на ближайшие пять лет
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Общество
Экс-футболист «Зенита» Аршавин подал иск об изменении размера алиментов
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Общество
Лихачев указал на обострение атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Общество
ФСБ задержала начальника отдела имущества Запорожской области за мошенничество
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Авто
Минпромторг выделит субсидии на зарядки для электрокаров
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе

В аутлетах Санкт-Петербурга сократилась доля зарубежных брендов

«ДП»: доля зарубежных брендов в Петербурге составила 12%
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В последние годы в аутлетах Петербурга существенно снизилась доля зарубежных брендов, особенно в люксовом и среднем ценовых сегментах. Согласно исследованиям IBC Real Estate, с 2020 по 2025 год в структуре арендаторов аутлет-центров Москвы и Санкт-Петербурга доля российских брендов увеличилась на 14 процентных пунктов, составив 47%. Об этом 26 сентября сообщил «Деловой Петербург».

На сентябрь 2025 года в аутлетах представлены бренды из 29 стран (в 2020 году их было 28). После ухода ряда международных игроков их место заняли компании из Абхазии, Греции, Израиля, Казахстана и Латвии. Несмотря на рост российских ритейлеров, в топ-5 стран по представленности брендов изменений не произошло. Сильнее всего сократилась доля американских брендов — с 12 до 5%.

Важным аспектом является снижение доли люксового и среднего ценовых сегментов, где за пять лет доля люксовых брендов снизилась на два процентных пункта, а сегмент среднего ценового уровня потерял шесть процентных пунктов. Эти категории оказались наиболее уязвимыми после ухода международных игроков. В результате уровень вакантности в петербургских аутлетах составил 9,6%, а открытие новых аутлетов в ближайшие три-пять лет не прогнозируется.

Эксперты консалтинговых компаний отмечают, что за последние пять лет доля иностранных брендов в торговых центрах Петербурга сократилась более чем в два раза, составляя около 12% по итогам первого полугодия 2025 года. Если в 2020 году в ведущих позициях находились западные марки, то теперь доминируют бренды из Франции, Китая, Турции, Италии и Ливана.

Текстильный вид: параллельный импорт одежды в Россию снизился
Больше остальных товаров ввозят смартфоны, алкоголь и лекарства

Согласно данным издания, в аутлетах ситуация выглядит еще более заметно: доля международных брендов снизилась с 62% в начале 2022 года до 43% в середине 2025 года. Этот процесс замещения отражает общие тенденции на рынке, где аутлеты традиционно зависели от иностранных марок, но постепенно их место занимают другие игроки.

По словам Юлии Кузнецовой, руководителя департамента торговой недвижимости компании Nikoliers, с 2021 года доля иностранных fashion-брендов в торговых центрах Петербурга снизилась с 50 до 39%.

Брокеры торговой недвижимости в России в пятницу, 9 апреля, рассказали «Известиям», что в последние несколько лет снижается количество новых иностранных игроков, вышедших на российский рынок. Однако уход из России брендов в текущем объеме не такая острая проблема.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025