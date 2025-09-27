Врач предупредила об опасности хронической усталости у школьников

Высокая учебная нагрузка в школе может привести к развитию хронической усталости и серьезным нарушениям в работе иммунной системы у детей. Об этом «Известиям» 27 сентября рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиники академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

По словам эксперта, физиологическая усталость является естественной реакцией организма и проходит после отдыха. Однако хроническая усталость, сохраняющаяся более трех месяцев, уже представляет опасность. Она сопровождается снижением концентрации, раздражительностью, головными болями и частыми инфекциями.

«Современная школьная программа предъявляет высокие требования к детям: длинный учебный день, домашние задания, дополнительные занятия, кружки, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Ученики 5–9 классов проводят за партой до шесть-семь часов в день, а с учетом домашней работы — общая нагрузка достигает 10–12 часов», — отметила врач.

Ключевыми факторами риска становятся нарушение режима сна и психоэмоциональное напряжение. Только 15% школьников спят достаточное для их возраста время: 9–11 часов. Хронический стресс активирует выработку кортизола, который подавляет активность Т-лимфоцитов, снижает продукцию интерферонов и иммуноглобулина А, что увеличивает риск респираторных инфекций.

У каждого четвертого подростка с высокой учебной нагрузкой наблюдаются признаки иммунного истощения. Это проявляется частыми ОРВИ, затяжными формами инфекций и рецидивирующими герпесвирусными заболеваниями. Особенно уязвимы дети с наследственной предрасположенностью к аутоиммунным заболеваниям, хроническими патологиями и нарушениями сна.

Для профилактики врач рекомендует обеспечить школьникам не менее девяти часов сна, сбалансированное питание с достаточным количеством белка и витаминов, ограничить экранное время вечером и создать эмоционально безопасную среду. При сохранении усталости более месяца или частых инфекциях необходимо обратиться к педиатру для комплексного обследования, включая анализы крови и оценку иммунного статуса.

Как подчеркивает Морозова, усталость — это не слабость, а важный сигнал организма о перегрузке. Современная педиатрия всё чаще сталкивается с «болезнями цивилизации» у детей, и ключ к профилактике лежит в балансе между учебой, отдыхом и заботой о психоэмоциональном здоровье.

Журнал BBC Science Daily 18 сентября назвал послеполуденную усталость естественной частью биологических ритмов организма. Согласно публикации, человеческий организм запрограммирован на ощущение пониженного уровня энергии в определенные моменты суток.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ