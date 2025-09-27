Реклама
Прямой эфир
Общество
Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Нижнекамска и Оренбурга
Армия
«Ростех» сообщил о работе танкостроения РФ над машинами будущего
Мир
Politico назвала четыре требования Трампа к сменщице Мадуро
Общество
Временные ограничения введены в аэропорту Перми
Мир
Шесть человек доставили в больницы после землетрясения в Японии
Спорт
Чешский хоккеист Чихар признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира
Происшествия
В Воронежской области сбитый БПЛА упал на железнодорожные пути
Армия
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт управления дронами ВСУ
Мир
Названы крупнейшие покупатели российского шоколада в 2025 году
Мир
Politico заявила о планах США остановить поставки нефти из Каракаса для оппонентов
Общество
В Амурской области открыли движение по одному ж/д пути после аварии
Происшествия
Власти сообщили о падении шести БПЛА в Вологодской области
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в квартире в подмосковном Подольске
Армия
Боевик ВСУ попал в плен у Димитрова в ДНР после похода в тыл для поисков еды
Общество
В России будут развивать удаленную работа для пенсионеров
Общество
В СК назвали причину возгорания в многоэтажке в Твери
Общество
В трех российских аэропортах сняли временные ограничения на полеты

Врач предупредила об опасности хронической усталости у школьников

Врач Морозова: из-за учебы у школьников может развиться хроническая усталость
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Высокая учебная нагрузка в школе может привести к развитию хронической усталости и серьезным нарушениям в работе иммунной системы у детей. Об этом «Известиям» 27 сентября рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиники академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

По словам эксперта, физиологическая усталость является естественной реакцией организма и проходит после отдыха. Однако хроническая усталость, сохраняющаяся более трех месяцев, уже представляет опасность. Она сопровождается снижением концентрации, раздражительностью, головными болями и частыми инфекциями.

«Современная школьная программа предъявляет высокие требования к детям: длинный учебный день, домашние задания, дополнительные занятия, кружки, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Ученики 5–9 классов проводят за партой до шесть-семь часов в день, а с учетом домашней работы — общая нагрузка достигает 10–12 часов», — отметила врач.

Здравы будем: россияне стали чаще покупать устройства для мониторинга организма
«Известия» протестировали первое в РФ умное кольцо с поддержкой ИИ

Ключевыми факторами риска становятся нарушение режима сна и психоэмоциональное напряжение. Только 15% школьников спят достаточное для их возраста время: 9–11 часов. Хронический стресс активирует выработку кортизола, который подавляет активность Т-лимфоцитов, снижает продукцию интерферонов и иммуноглобулина А, что увеличивает риск респираторных инфекций.

У каждого четвертого подростка с высокой учебной нагрузкой наблюдаются признаки иммунного истощения. Это проявляется частыми ОРВИ, затяжными формами инфекций и рецидивирующими герпесвирусными заболеваниями. Особенно уязвимы дети с наследственной предрасположенностью к аутоиммунным заболеваниям, хроническими патологиями и нарушениями сна.

Для профилактики врач рекомендует обеспечить школьникам не менее девяти часов сна, сбалансированное питание с достаточным количеством белка и витаминов, ограничить экранное время вечером и создать эмоционально безопасную среду. При сохранении усталости более месяца или частых инфекциях необходимо обратиться к педиатру для комплексного обследования, включая анализы крови и оценку иммунного статуса.

Как подчеркивает Морозова, усталость — это не слабость, а важный сигнал организма о перегрузке. Современная педиатрия всё чаще сталкивается с «болезнями цивилизации» у детей, и ключ к профилактике лежит в балансе между учебой, отдыхом и заботой о психоэмоциональном здоровье.

Журнал BBC Science Daily 18 сентября назвал послеполуденную усталость естественной частью биологических ритмов организма. Согласно публикации, человеческий организм запрограммирован на ощущение пониженного уровня энергии в определенные моменты суток.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026