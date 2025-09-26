Меркель высказалась об отношениях с Путиным

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель высказалась об отношениях с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что они находятся по разные стороны баррикад. Об этом она 25 сентября сообщила в интервью изданию Der Spiegel.

«Путин всегда смотрел на окончание холодной войны и распад Советского Союза совершенно иначе, чем я», — заявила Меркель.

Она указала, что их взаимоотношения с Путиным всегда были непростыми, а сильное расхождение их позиций она заметила после одного из первых разговоров с российским лидером, когда он назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой прошлого столетия.

«То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой, — это счастье всей моей жизни», — сообщила Меркель Путину, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 5 июня, Меркель призвала США и Европейский союз (ЕС) сохранять единство для борьбы с Россией. По мнению Меркель, Западу необходимо оказывать военную поддержку Украине даже после окончания текущего конфликта.

