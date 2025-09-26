В Госдуме одобрили штрафы за неготовность к отопительному сезону
Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект о введении административной ответственности за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду. Соответствующий документ 26 сентября опубликован на официальном сайте Госдумы.
Отмечается, что законопроект был внесен в нижнюю палату парламента правительством России в августе текущего года. Согласно документу, штрафы коснутся теплосетевых организаций, муниципалитетов, а также потребителей тепловой энергии, управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья.
Так, штраф за не подготовку к зимнему отопительному сезону или за неустранение проблем для должностных лиц составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
Первый зампред комитета Госдумы (ГД) по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев 18 сентября сообщил, что депутаты ГД предложили установить гибкий режим регулирования начала отопительного сезона в России. Так, в первую очередь отопление будет включаться в домах, которые подвержены большой теплопотере. Среди них — старые и аварийные здания с неутепленными фасадами. А весной отопление будет выключаться в первую очередь в современных хорошо утепленных домах.
