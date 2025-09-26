Лавров и Гутерриш обсудили вопросы о реформировании ООН

Глава МИД России Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в ходе встречи на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН обсудили актуальные вопросы реформирования организации. Об этом 26 сентября сообщили на сайте МИД РФ.

«Рассмотрены актуальные вопросы реформирования Всемирной организации в контексте инициативы Генсекретаря «ООН-80», — говорится в публикации.

По словам Лаврова, преобразования должны носить выверенный характер, а также обеспечивать сохранение институциональных основ ООН и «разделения труда» между органами организации. Министр иностранных дел добавил, что государства-члены должны строго контролировать осуществление реформирования.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 17 сентября призвал реформировать Совет Безопасности ООН, убирая реалии 1945 года. Он подчеркнул, что рассмотрит предложения Франции и Великобритании ограничить право вето в случаях, когда происходят массовые нарушения прав человека.

