Лавров обсудил с главой МИД Южного Судана перспективы двустороннего сотрудничества

МИД РФ: Лавров и глава МИД Южного Судана обсудили сотрудничество на ГА ООН
Фото: МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился 25 сентября на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с главой МИД Южного Судана Мандей Симайей Кумбой. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили на сайте МИД РФ.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки дня, обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-южносуданского сотрудничества в различных областях», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в обсуждениях было уделено внимание углублению политического диалога между Москвой и Джубой, а также укреплению взаимодействия на многосторонних площадках, в том числе и в ООН.

Кроме того, стороны, обсуждая внутриполитическую обстановку в африканской республике, отметили необходимость поиска вариантов мирного урегулирования наблюдающегося там конфликта.

Южный Судан не видит альтернатив дружбе с Россией
Какие вопросы Владимир Путин обсудил с руководителем республики

Лавров в этот же день провел переговоры с министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хусейном, с которым обсудил важность поддержки властей Сирии для стабилизации страны.

