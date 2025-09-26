Лавров обсудил с главой МИД Южного Судана перспективы двустороннего сотрудничества
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился 25 сентября на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с главой МИД Южного Судана Мандей Симайей Кумбой. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили на сайте МИД РФ.
«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки дня, обсуждены основные направления дальнейшего развития российско-южносуданского сотрудничества в различных областях», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в обсуждениях было уделено внимание углублению политического диалога между Москвой и Джубой, а также укреплению взаимодействия на многосторонних площадках, в том числе и в ООН.
Кроме того, стороны, обсуждая внутриполитическую обстановку в африканской республике, отметили необходимость поиска вариантов мирного урегулирования наблюдающегося там конфликта.
Лавров в этот же день провел переговоры с министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хусейном, с которым обсудил важность поддержки властей Сирии для стабилизации страны.
