Неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были зафиксированы над военной базой Мурмелон-ле-Гран во Франции. Об этом 25 сентября сообщила газета Le Figaro со ссылкой на военную делегацию департамента (DMD).

«Неопознанные дроны пролетели над военной базой Мурмелон в Марне», — говорится в материале.

Уточняется, что это были небольшие летательные аппараты, не управляемые военными. Департамент назвал этот инцидент «исключительным» и сообщил о принятых мерах: усилении безопасности и подаче жалобы в жандармерию.

По словам департамента, в настоящее время нет никаких свидетельств, указывающих на возможное иностранное вмешательство. Это заявление прозвучало на фоне недавних инцидентов с неопознанными беспилотниками, которые привели к временному закрытию аэропортов в Дании и Осло.

Полиция административной области Северная Ютландия в Дании 25 сентября сообщила, что беспилотники были замечены в районе аэрогавани города Ольборг. Правоохранители начали расследование инцидента. Позднее БПЛА обнаружили в разных частях Дании: вблизи аэропортов в датских городах Эсбьерг, Сеннерборг и Скридструп.

Посольство России отвергло спекуляции в причастности к инцидентам в Дании, связанным с беспилотниками. Там отметили, что подобные действия будут использоваться для «нагнетания напряженности в интересах сил» с целью затянуть конфликт на Украине.

