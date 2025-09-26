Реклама
Le Figaro: во Франции над военной базой пролетели неопознанные беспилотники
Фото: Global Look Press/Vincent Isore
Неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были зафиксированы над военной базой Мурмелон-ле-Гран во Франции. Об этом 25 сентября сообщила газета Le Figaro со ссылкой на военную делегацию департамента (DMD).

«Неопознанные дроны пролетели над военной базой Мурмелон в Марне», — говорится в материале.

Уточняется, что это были небольшие летательные аппараты, не управляемые военными. Департамент назвал этот инцидент «исключительным» и сообщил о принятых мерах: усилении безопасности и подаче жалобы в жандармерию.

По словам департамента, в настоящее время нет никаких свидетельств, указывающих на возможное иностранное вмешательство. Это заявление прозвучало на фоне недавних инцидентов с неопознанными беспилотниками, которые привели к временному закрытию аэропортов в Дании и Осло.

Ракетное соглашение: Дания готовится к возможному размещению ядерного оружия
В каких еще странах Европы может появиться американский, британский или французский «атомный зонтик»

Полиция административной области Северная Ютландия в Дании 25 сентября сообщила, что беспилотники были замечены в районе аэрогавани города Ольборг. Правоохранители начали расследование инцидента. Позднее БПЛА обнаружили в разных частях Дании: вблизи аэропортов в датских городах Эсбьерг, Сеннерборг и Скридструп.

Посольство России отвергло спекуляции в причастности к инцидентам в Дании, связанным с беспилотниками. Там отметили, что подобные действия будут использоваться для «нагнетания напряженности в интересах сил» с целью затянуть конфликт на Украине.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

