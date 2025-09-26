Мошенники атакуют жителей Донбасса под видом соцуслуг

Мошенники для заработка денег и кражи персональных данных не гнушаются использовать самые разные проблемы и новостные инфоповоды. Эксперты центра мониторинга Solar AURA ГК «Солар» рассказали «Известиям» об обнаружении фишингового сайта по сбору персональных данных россиян, использующего тему новостей о проблемах с водоснабжением в Донецке.

«Жертве обмана предлагают заполнить форму заявки на получение воды — только платой за воду становятся в том числе паспортные данные с ФИО и адресом проживания. Эта информация в дальнейшем может быть продана или использована злоумышленникам для кражи денежных средств», — сказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.

Кроме того, владелец того же домена создал еще один фейковый онлайн-ресурс для передачи показаний и оплаты услуг ЖКХ. Сервис якобы одобрило Минцифры России, требует подключения ассистента в Telegram, для чего нужны не только ФИО, телефон и адрес, но и номер паспорта, ИНН или СНИЛС.

