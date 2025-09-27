Педиатр рассказала о способности врачей и учителей легче переносить болезни

Учителя и врачи болеют не реже представителей других профессий, но легче переносят заболевания: у них меньше температура, короче сроки плохого самочувствия, меньше осложнений, рассказала «Известиям» педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

«Педагоги и медработники чаще встречаются с вирусами и чаще болеют в самом начале карьеры. Со временем организм учится быстрее распознавать и подавлять инфекции», — пояснила врач.

Она добавила, что профессиональный иммунитет действительно формируется, но не ко всем вирусам. Например, переболев определенным штаммом гриппа или ОРВИ, мы получаем кратковременный иммунитет — на 6–12 месяцев. При этом вирусы мутируют и каждый год приходят новые.

По словам педиатра, держаться в период сезонных заболеваний врачам помогают меры предосторожности.

«Медики носят не только маску, но и очки, чтобы защитить слизистые глаз (вирусы проникают в организм и через конъюнктиву). Необходимо промывание носа и полоскание горла после каждого контакта с больным, смена одежды и душ сразу после возвращения домой», — поясняет Сайфулина.

Педиатр также напомнила о необходимости регулярного приема витамина D и цинка в сезон простуд. Кроме того, следует спать не менее восьми часов и находить время для отдыха.

Подробнее о том, как родителям защититься в сезон простуд, читайте в материале «Известий»:

«Врачебная тайна: почему медработники легче переносят болезни»