Реклама
Прямой эфир
Армия
Материалы с данными сбитого при атаке по резиденции Путина БПЛА переданы США
Общество
Путин согласился со сравнением удара ВСУ по Хорлам с сожжением людей в Одессе
Мир
В Норвегии зафиксировали рост случаев насилия над женщинами
Общество
Умер бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву дронов
Мир
В ВТП заявили о планах сотен фирм ФРГ продолжать ведение бизнеса на территории РФ
Мир
Москалькова обратилась в ООН с призывом осудить удар ВСУ по Херсонской области
Мир
Reuters сообщило о порядка 40 погибших и 115 пострадавших в Швейцарии
Общество
Минздрав Крыма сообщил о состоянии госпитализированных после атаки ВСУ на Хорлы
Мир
Председатель Совета Белоруссии осудила атаку ВСУ в Херсонской области
Мир
Трамп признал использование макияжа на руках
Мир
Лавров выразил уверенность в поддержке партнеров по ОДКБ
Мир
Экс-премьер Украины призвал «хозяев» Киева осудить теракт ВСУ
Общество
Фигуристке Загитовой подарили на Новый год японский клинок
Общество
В Москве в новогоднюю ночь родились 44 ребенка
Общество
Сальдо доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ на Хорлы
Общество
Минюст подал иск о ликвидации общества защиты животных «Фауна»

Специалист рассказал о роли архитектуры в снижении стресса

Архитектор Карпенко: пространство формирует настроение и продуктивность
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Архитектура напрямую воздействует на наше внутреннее состояние — и это главный инструмент в руках архитектора. Величественные пространства храмов, парламентов или ратуш поднимают взгляд вверх и устремляют мысли к чему-то большему. Напротив, камерные бары, лаунжи или личные кабинеты создают атмосферу уюта и защищенности. О том, как пространство влияет на самоощущение, рассказал «Известиям» 26 сентября архитектор в Architecture Plus Information (Perkins & Will) в Нью-Йорке Георгий Карпенко.

Каждое пространство формирует определенные эмоции: оно может вдохновлять или расслаблять, помогать сосредоточиться или, наоборот, лишать нас энергии. Плохо спроектированная среда — темные коридоры без света, однотипные офисы, больничные интерьеры с навязчивыми запахами и цветами — вызывает раздражение и мешает думать ясно. Но стоит изменить свет, воздух, цвет или фактуру — и то же пространство начинает работать на человека, делая его пребывание в нем осмысленным и приятным.

«Пространства не только дают эмоцию «здесь и сейчас», но и формируют устойчивые паттерны: как мы работаем и отдыхаем, как общаемся, сколько двигаемся и чем дышим. Во-первых, технологии здоровья. Воздухообмен, естественный свет, акустика, термальный комфорт — это не «люксы», а фактор когнитивной работоспособности», — рассказал архитектор.

Карпенко отметил, что исследования в области healthy buildings (здания, которые позитивно влияют на здоровье и продуктивность) показывают прямую связь между качеством среды и способностью концентрироваться, принимать решения и учиться. Для бизнеса это язык цифр: улучшение вентиляции и света окупается продуктивностью.

Сгореть до зла: какие проблемы вызывают эмоциональную усталость
Врачи рассказали, как избавиться от апатии и сохранить здоровую психику

Вспомним безликие «кубиклы» американских корпораций середины XX века. Они экономили площадь, но ломали людей, превращая работу в рутину. Как добавил Карпенко, совсем другое впечатление производят кампусы Google в Калифорнии или офисы Airbnb, где каждое помещение напоминает скорее уютное кафе или арт-пространство. Свет, гибкость рабочих мест, возможность уединиться или пообщаться — всё это напрямую повышает продуктивность.

Кроме того, ученые из Гарварда доказали, что офисные сотрудники, работающие рядом с живыми растениями, испытывают на 15% меньше стресса и показывают рост креативности. Карпенко рассказал, что вертикальные сады Патрика Блана в Париже или «зеленые стены» в Сингапуре стали символами нового подхода к архитектуре. Это биофильный дизайн — стремление вернуть человеку утраченную связь с природой.

Помимо этого, архитекторы и психологи сходятся в одном: пространство может быть терапевтичным. Нам нужны не только стены, но и среда, где мы чувствуем себя лучше, чем до того, как вошли.

Устаревшие ПНИ: как изменят жизнь людей с ментальными нарушениями
Минтруд и благотворительные организации развивают сопровождаемое проживание

Как отметил специалист, сегодня архитектор — это создатель пользовательского опыта. Этот опыт формируется через нарратив состояний, которые человек проживает внутри пространства. Если история, рассказанная архитектурой, интересна, продумана и выстроена с вниманием к деталям, человек будет чувствовать себя гармонично и уверенно.

«Если в проектировании допущены ошибки, среда начинает угнетать и мешает полноценной жизни. Чтобы люди жили в пространствах, которые вдохновляют, успокаивают и помогают работать продуктивно, архитектура должна создавать новые, глубокие и захватывающие нарративы, в которых человек становится главным действующим лицом», — заключил Карпенко.

Ранее, 18 сентября, журнал BBC Science Daily назвал послеполуденную усталость естественной частью биологических ритмов организма. Согласно публикации, человеческий организм запрограммирован на ощущение пониженного уровня энергии в определенные моменты суток.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026