Специалист рассказал о роли архитектуры в снижении стресса

Архитектура напрямую воздействует на наше внутреннее состояние — и это главный инструмент в руках архитектора. Величественные пространства храмов, парламентов или ратуш поднимают взгляд вверх и устремляют мысли к чему-то большему. Напротив, камерные бары, лаунжи или личные кабинеты создают атмосферу уюта и защищенности. О том, как пространство влияет на самоощущение, рассказал «Известиям» 26 сентября архитектор в Architecture Plus Information (Perkins & Will) в Нью-Йорке Георгий Карпенко.

Каждое пространство формирует определенные эмоции: оно может вдохновлять или расслаблять, помогать сосредоточиться или, наоборот, лишать нас энергии. Плохо спроектированная среда — темные коридоры без света, однотипные офисы, больничные интерьеры с навязчивыми запахами и цветами — вызывает раздражение и мешает думать ясно. Но стоит изменить свет, воздух, цвет или фактуру — и то же пространство начинает работать на человека, делая его пребывание в нем осмысленным и приятным.

«Пространства не только дают эмоцию «здесь и сейчас», но и формируют устойчивые паттерны: как мы работаем и отдыхаем, как общаемся, сколько двигаемся и чем дышим. Во-первых, технологии здоровья. Воздухообмен, естественный свет, акустика, термальный комфорт — это не «люксы», а фактор когнитивной работоспособности», — рассказал архитектор.

Карпенко отметил, что исследования в области healthy buildings (здания, которые позитивно влияют на здоровье и продуктивность) показывают прямую связь между качеством среды и способностью концентрироваться, принимать решения и учиться. Для бизнеса это язык цифр: улучшение вентиляции и света окупается продуктивностью.

Вспомним безликие «кубиклы» американских корпораций середины XX века. Они экономили площадь, но ломали людей, превращая работу в рутину. Как добавил Карпенко, совсем другое впечатление производят кампусы Google в Калифорнии или офисы Airbnb, где каждое помещение напоминает скорее уютное кафе или арт-пространство. Свет, гибкость рабочих мест, возможность уединиться или пообщаться — всё это напрямую повышает продуктивность.

Кроме того, ученые из Гарварда доказали, что офисные сотрудники, работающие рядом с живыми растениями, испытывают на 15% меньше стресса и показывают рост креативности. Карпенко рассказал, что вертикальные сады Патрика Блана в Париже или «зеленые стены» в Сингапуре стали символами нового подхода к архитектуре. Это биофильный дизайн — стремление вернуть человеку утраченную связь с природой.

Помимо этого, архитекторы и психологи сходятся в одном: пространство может быть терапевтичным. Нам нужны не только стены, но и среда, где мы чувствуем себя лучше, чем до того, как вошли.

Как отметил специалист, сегодня архитектор — это создатель пользовательского опыта. Этот опыт формируется через нарратив состояний, которые человек проживает внутри пространства. Если история, рассказанная архитектурой, интересна, продумана и выстроена с вниманием к деталям, человек будет чувствовать себя гармонично и уверенно.

«Если в проектировании допущены ошибки, среда начинает угнетать и мешает полноценной жизни. Чтобы люди жили в пространствах, которые вдохновляют, успокаивают и помогают работать продуктивно, архитектура должна создавать новые, глубокие и захватывающие нарративы, в которых человек становится главным действующим лицом», — заключил Карпенко.

Ранее, 18 сентября, журнал BBC Science Daily назвал послеполуденную усталость естественной частью биологических ритмов организма. Согласно публикации, человеческий организм запрограммирован на ощущение пониженного уровня энергии в определенные моменты суток.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ