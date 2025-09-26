Величайший праздник Воздвижение Креста Господня: дата в 2025 году, духовный смысл, расписание богослужений

Традиционно сентябрь завершается одним из важнейших христианских праздников — Днем Воздвижения Креста Господня. Он посвящен обретению Святого Креста, на котором был распят Иисус Христос. Хотя событие не связано напрямую с земной жизнью Спасителя, оно занимает почетное место среди 12 главных торжеств Русской православной церкви. Подробнее о традициях и особенностях богослужений в этот день — в материале «Известий».

Воздвижение Креста Господня: какого числа в 2025, переходящий или нет

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (сокращенно — Воздвижение или Крестовоздвижение) — великий двунадесятый и непереходящий праздник, его дата не меняется из года в год.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Православные верующие отмечают его 27 сентября. В 2025 году праздник выпадает на субботу, что делает его особенно удобным для посещения богослужений прихожанами. Католическая церковь встретила Воздвижение 14 сентября.

День Воздвижения Креста Господня сопровождается предпразднством и попразднством. Предпразднство длится один день — 26 сентября. В храмах начинаются подготовительные богослужения, а верующие уже могут приступать к молитвам перед Честным Крестом. Попразднство продолжается семь дней (до 4 октября), в течение которых в церквях совершаются праздничные службы, читаются специальные тропари и кондаки, а верующие продолжают духовное размышление о значении Креста в их жизни.

Суть церковного праздника Воздвижения Креста Господня

Название праздник получил от слов «воздвигнуть», что буквально означает «поднять» — после обретения Честного Креста его воздвигли для всеобщего поклонения народа.

Согласно преданию, равноапостольная царица Елена, мать императора Константина, в IV веке отправилась в Иерусалим с целью найти реликвии, связанные с распятием Христовым. Орудия казни обычно зарывали рядом с местом распятия, поэтому поиски велись под развалинами языческого храма. Местонахождение храма указал Елене иудей по имени Иуда, который впоследствии принял христианство.

Под капищем были обнаружены гвозди, три креста и дощечка с надписью, которая была прибита над головой Иисуса. Чтобы определить, на каком из крестов распяли Спасителя, епископ Макарий предложил приложить каждый из них к больной женщине. Когда верующая прикоснулась к одному из крестов, она исцелилась, и таким образом был найден святой Крест. Желающих поклониться святыне было много, поэтому епископ Макарий поднимал крест на возвышение, чтобы народ мог вознести молитву: «Господи, помилуй!»

Храм Гроба Господня в Иерусалиме Фото: РИА Новости/Ариэль Спорн

Изначально праздник Воздвижения отмечали на второй день после Пасхи, так как святыню нашли перед этим праздником. Царица Елена приказала построить на месте распятия Христова храм, который назвали в честь Воскресения Господня. Однако она не дожила до завершения строительства. Освящение храма решено было отмечать 26 (13) сентября, а сам праздник Воздвижения — 27 (14) сентября.

В VII веке праздник Воздвижения также стал напоминанием о возвращении Древа Креста Господня из Персии. В 614 году персидский царь Хозрой захватил Иерусалим и увез часть Креста. В 628 году император Ираклий вернул святыню в город. Он внес ее в храм босиком и в простой одежде.

По преданию, Крест был разделен на части. Самая большая хранится в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Небольшие фрагменты встречаются в разных странах: в римских и флорентийских храмах (Италия), монастыре Санто-Торибио-де-Льебана (Испания), монастыре Шейерн (Германия), соборе Светицховели (Грузия), музее «Сокровищница Эчмиадзина» (Армения). В России Его части находятся в храмах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Иваново.

Духовное значение праздника 27 сентября для православных христиан

Праздник Воздвижения Креста Господня имеет прежде всего символическое значение. Крест в православной традиции — не просто инструмент казни, но знак победы Христа над смертью, грехом и злом, через который человечество получило искупление. Он напоминает верующим о необходимости следовать за Спасителем с подвигом и самопожертвованием.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В этот день народ поклоняется и целует святыню, просит благодати. Кроме того, Крест воспринимается как источник утешения, исцеления и защиты, к которому можно обратиться в трудные времена. Праздник объединяет память древних событий с духовным настоящим, напоминая, что история спасения продолжается и что каждый верующий может включить ее смысл в свою жизнь.

Икона Воздвижения Креста Господня

Иконы праздника Воздвижения Креста Господня отражают ключевые события, связанные с обретением Святого Креста и его последующим торжественным поклонением. Главный образ на иконах — патриарх Иерусалимский или другое священноначалие, воздвигающее Крест на амвоне или возвышении. Крест при этом часто украшают веточками растений, символизирующими жизнь и духовное возрождение.

На переднем плане изображаются верующие, среди которых святители, певцы в остроконечных шапках и простой народ, пришедший поклониться святому Древу. Часто справа под киворием можно увидеть фигуры императора Константина и царицы Елены, которые исторически участвовали в обретении Креста. Иногда в композицию включают сцены чудес, произошедших при прикосновении к святыне, например исцеление больных или даже воскресение мертвых, что подчеркивает чудотворную силу Креста.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Ранние изображения Воздвижения Креста можно встретить в росписях и мозаиках греческих и древнерусских храмов X–XI веков . Со временем иконография получила развитие в художественных памятниках XVI века, среди которых особенно известны трехрядницы и двусторонние иконы, такие как «Воздвижение. Чудо Георгия о змие. Избранные святые» (начало XVI века, Государственная Третьяковская галерея), «Воздвижение» (вторая половина XVI века, ГТГ), «Воздвижение. Покров. Избранные святые» (1565, ГТГ), двусторонняя икона «Богоматерь Воплощение. Воздвижение Креста» (XVI век, ГМИИ).

На заднем плане икон часто пишутся архитектурные элементы Иерусалима или храм Воскресения Христова, что подчеркивает историческое место событий. Характерно, что Крест на иконах изображается процветшим — с растительностью и цветами, символизируя его жизнь дарующую силу. Иконы Воздвижения Креста составляют важную часть праздничного иконографического ряда и в день праздника традиционно размещаются в иконостасах или на специальных стендах в храмах, позволяя верующим поклоняться святыне и участвовать в духовной традиции поклонения.

Богослужение в храме: во сколько начало, как проходит служба

Богослужебная традиция праздника Воздвижения Креста Господня имеет свои особенности и занимает важное место в церковной жизни. Как и в любое великое церковное торжество, служатся всенощное бдение и литургия. Однако в современности всю ночь служат редко, поэтому центральным становится праздничное бдение накануне. В большинстве храмов оно начинается около 17:00 и завершается примерно к 20:00, хотя точное расписание может различаться. В этот вечер читаются стихиры, каноны и акафист Кресту, а прихожане могут исповедоваться и подготовиться к главному торжеству.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В сам день праздника совершается Божественная литургия, во многих храмах их бывает две: ранняя (начинается в 6–7 часов утра) и поздняя (в 9–10 утра). Точное расписание стоит уточнить в конкретном храме. В отличие от обычных дней во время Утрени на Крестовоздвижение Евангелие читается в алтаре, а не в середине храма. Кульминационным моментом торжества является вынос креста священником или епископом, облаченным в фиолетовые одежды. Все молящиеся в храме целуют святыню, а предстоятель помазывает их святым елеем. Во время общего поклонения Кресту поется тропарь: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».