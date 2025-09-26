Диетолог назвала мешающие похудеть заболевания

Иногда даже при строгой диете и регулярных тренировках не удается сбросить лишний вес. Как пояснила «Известиям» 26 сентября врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова, причиной может быть не только образ жизни, но и ряд заболеваний.

Одним из них является гипотиреоз — нарушение работы щитовидной железы.

«Когда щитовидная железа вырабатывает слишком мало тироксина (гормона, регулирующего обмен веществ), метаболизм замедляется. В таком случае сбросить вес без медицинской помощи крайне сложно», — отметила специалист.

Другое заболевание — анемия, возникающая при дефиците железа. Недостаток этого элемента приводит к ухудшению снабжения клеток кислородом, что замедляет все обменные процессы и мешает снижению веса.

«Стоит отметить и такое состояние, как инсулинорезистентность. Оно характеризуется тем, что при нормальном уровне глюкозы повышается количество инсулина в крови. Это становится причиной неконтролируемого голода, и человек начинает есть значительно больше, чем нужно. Без коррекции инсулинорезистентности похудение часто оказывается безрезультатным», — объяснила Устинова.

Также она призвала не забывать о влиянии хронического стресса. Он влияет на вес не столько через гормоны, сколько через пищевое поведение: многие начинают заедать тревогу и усталость, не контролируя количество съедаемого.

Врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко 10 сентября рассказал о главной проблеме, мешающей похудению. В 70% случаев после попыток похудеть люди набирают еще больше веса, чем было изначально. Человек начинает правильно питаться и считать калории, но после достижения цели расслабляется, и вес постепенно возвращается.

