Врач рассказала о профилактике при обострении аллергии осенью

Чэнь Цзюань: при симптомах аллергии нужно принимать антигистаминные препараты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
С наступлением осени наблюдается обострение аллергических реакций, которые проявляются в виде кожного зуда, сыпи, частого чихания, хрипов, чувства стеснения в груди и усиливающегося кашля. Врачи рекомендуют заниматься профилактикой, контролировать проявление аллергии в период смены сезонов и своевременно обращаться к специалистам. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Замдиректора больницы общего профиля при медицинском университете Нинся и главврач отделения респираторной и реанимационной медицины Чэнь Цзюань уточнила, что осенью в воздухе растет число таких аллергенов, как пыльца и плесень, а также наблюдается увеличение разницы дневных и ночных температур. По ее словам, холодный воздух раздражает слизистую оболочку носа и сужает кровеносные сосуды, что может поспособствовать развитию аллергического ринита, астмы и проявлений аллергии на коже. Это также может оказать влияние на качество сна и работоспособность.

«Некоторые пациенты считают, что их аллергические симптомы повторяются неоднократно, поэтому они просто игнорируют их. Однако они не осознают, что если вовремя не лечить аллергию в определенных частях тела, могут появиться более серьезные симптомы аллергических заболеваний. Например, после обострения аллергического ринита развивается аллергический конъюнктивит, который также распространяется на бронхи, что сопровождается развитием астмы», — предупредила Чэнь Цзюань.

При появлении первых симптомов врачи рекомендуют незамедлительно обратиться к специалистам за медицинской помощью и следовать рекомендациям по применению антигистаминных препаратов или назальных гормональных спреев для облегчения ринита. Специалист подчеркнула, что часть пациентов опасается принимать гормоны, однако препараты для носа отличаются малым содержанием. Также гормоны в назальных лекарствах действуют только локально и практически не оказывают воздействия на организм.

Плесень в листьях: почему осенью обостряется аллергия и как ее лечить
​​​​​​​Врачи рассказали, что поможет пациентам защитить себя в сентябре и октябре

Людям, склонным к аллергии, рекомендуется соблюдать меры профилактики и корректировать образ жизни. Врачи призывают следить за уровнем пыльцы в воздухе и избегать активностей на улице в периоды высокой концентрации пыльцы, носить маски при выходе из дома, а по возвращении сразу же очищать нос и лицо от аллергенов.

Отмечается, что уменьшить контакт с аллергенами могут регулярная чистка фильтров кондиционеров и постельных принадлежностей, поддержание вентиляции в помещениях, а также ношение легкой и дышащей одежды. В том числе важно соблюдать диету, избегая потребления морепродуктов и орехов, которые могут вызвать аллергические реакции.

Ранее, 12 сентября, врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа рассказала, как отличить осеннюю аллергию от ОРВИ. Она подчеркнула, что аллергия является реакцией иммунной системы на внешние раздражители, а ОРВИ, в свою очередь, связана с инфекциями и вирусами. По словам специалиста, основной задачей при лечении аллергии является снижение гиперреакции организма совместно с врачом и подбор методов терапии.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

