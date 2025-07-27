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Премьер-министр Камбоджи сообщил о согласии на немедленное перемирие с Таиландом

Хун Манет: Камбоджа поддерживает инициативу Трампа о прекращении огня
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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
dzen
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Камбоджа поддерживает немедленное и безусловное прекращение огня с Таиландом на фоне вооруженного конфликта на границе между двумя странами. Об этом 27 июля сообщил премьер-министр Камбоджи Хун Манет по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Камбоджа согласна с предложением о немедленном и безоговорочном прекращении огня между двумя вооруженными силами», — говорится в официальном заявлении Манета.

По словам главы камбоджийского правительства, американский президент выразил обеспокоенность ростом насилия и заявил, что «не хочет видеть войны и бои, которые приведут к многочисленным жертвам среди солдат и мирных жителей». Манет подчеркнул, что Трамп стремится к посредничеству и «уже успешно завершал конфликты в различных странах мира».

Как отметил камбоджийский премьер, Трамп также провел беседу с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечайчайем, по итогам которой тайская сторона выразила согласие на немедленное перемирие.

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Трамп 26 июля потребовал немедленного прекращения боевых действий между Камбоджей и Таиландом. Он отметил, что США ведут торговлю с обеими странами, но не хотят заключать сделки ни с одной из них в условиях вооруженного конфликта.

24 июля на спорной границе между Таиландом и Камбоджей произошло вооруженное столкновение. Военные обеих сторон обвинили друг друга в совершении первых выстрелов.

25 июля агентство Reuters сообщило, что эскалация конфликта между Таиландом и Камбоджей может привести к началу войны. Также сообщалось о новых столкновениях сторон. В результате взаимных атак погибли 15 человек.

В этот же день Камбоджа призвала к немедленному прекращению огня в ходе закрытого заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, созванного в связи с обострением пограничного конфликта Камбоджи с Таиландом.

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