Трамп призвал к немедленному прекращению огня между Камбоджей и Таиландом

Президент США Дональд Трамп в субботу, 26 июля, потребовал немедленного прекращения боевых действий между Камбоджей и Таиландом.

«Только что говорил с премьер-министром Камбоджи по поводу прекращения войны с Таиландом. Прямо сейчас я звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда, чтобы также потребовать прекращения огня и положить конец войне, которая сейчас бушует», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что США ведут торговлю с обеими странами, но не хотят заключать сделки ни с одной из них в условиях вооруженного конфликта.

Трамп подчеркнул, что пытается «упростить сложную ситуацию», и напомнил, что ранее подобным образом удалось остановить конфликт между Пакистаном и Индией.

24 июля на спорной границе между Таиландом и Камбоджей произошло вооруженное столкновение. Военные обеих сторон обвинили друг друга в совершении первых выстрелов.

25 июля агентство Reuters сообщило, что эскалация конфликта между Таиландом и Камбоджей может привести к началу войны. Также сообщалось о новых столкновениях сторон. В результате взаимных атак погибли 15 человек.

В этот же день Камбоджа призвала к немедленному прекращению огня в ходе закрытого заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, созванного в связи с обострением пограничного конфликта Камбоджи с Таиландом.

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