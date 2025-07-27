Реклама
Лесной пожар подобрался к жилым домам в турецком городе Бурса

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Пожар в лесной зоне турецкого города Бурса между районами Гюрсу и Кестель подошел к жилым домам. Об этом сообщила газета Milliyet в субботу, 26 июля.

Пламя, подхваченное ветром, пошло в сторону жилого района Карахыдыр. По информации газеты, несколько человек оказались заперты в окружении огня. Об их состоянии больше ничего не сообщается. Также пострадали несколько автомобилей, а в карьерах, расположенных в этом районе, раздавались взрывы.

Большинство местных жителей эвакуировали, когда местная администрация потребовала локализовать возгорание. За счет ветра огонь быстро распространился. Из-за возгорания пришлось отменить концерт в рамках Международного фестиваля в Бурсе, который организовала мэрия.

Добровольцы поневоле: кто на самом деле тушит пожары в Забайкалье
В «Народном фронте» заявили о принуждении госслужащих к борьбе с огнем, однако в волонтерских отрядах информацию не подтвердили

Ранее, 25 июля, более 110 домостроений оказались уничтожены в результате лесного пожара в Лимассоле на Кипре. Согласно публикации, огонь причинил ущерб семи памятникам архитектуры, в том числе старейшим церквям, средневековому мосту и водяной мельнице.

