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В новом концертном центре «Сириуса» прошла первая акустическая репетиция

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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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В новом концертно-театральном комплексе на федеральной территории «Сириус» 26 июля состоялась первая акустическая репетиция. Уникальные звуковые характеристики площадки оценили музыканты Мариинского театра и дирижер, народный артист России Валерий Гергиев.

«Театр поразил тем, что и для симфонических программ акустика очень хороша. Поверьте мне, что далеко не все великие театры мира имеют такую акустику, которую можно предсказывать», — сказал Гергиев.

Он подчеркнул, что даже в текущем состоянии зала с любой точки «всё прекрасно слышно — малейший шорох, полет комара».

Особое внимание при тестировании было уделено звучанию скрипки. Заслуженный артист России Павел Милюков отметил, что каждая деталь конструкции работает на акустику.

«Стены, изгибы которых не повторяются, и даже сиденья из японского кипариса — всё сделано для яркого звучания», — сказал Милюков.

Акустику зала разрабатывал Ясухиса Тойота — ведущий специалист в своей области. Архитекторы и строители реализовали проект вручную.

«Каждая форма индивидуальна. Делали вручную. Если внимательно смотреть на формы, то там углы и градусы разные», — рассказал гендиректор российского представительства Китайской торгово-промышленной компании У Сяофэй.

Общая площадь объекта составляет около 50 тыс. кв. м. В его составе — большой зал на 1,2 тыс. мест, камерный зал на 500, несколько репетиционных помещений, студии звукозаписи и универсальный вестибюль, подходящий для выставочной деятельности.

«Мы создали высочайшего уровня зал, мы создали такую же высочайшего уровня музыкальную школу. Всё вместе будет показывать нашим детям и педагогам возможность развития уникальной карьеры», — заявила председатель совета ФТ «Сириус», руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Первые полноценные выступления новейший комплекс должен принять уже осенью. Полностью достроить одну из лучших мировых концертных площадок обещают в октябре этого года.

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Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина 14 июля сообщила, что в Москве начался прием заявок на участие в международном конкурсе композиторов. Участники будут состязаться в двух номинациях. В «Крупной форме» будут оценивать произведения для академического большого хора и симфонического оркестра, в «Малой форме» — сочинения для смешанного академического хора a cappella.

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