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Орбан посоветовал фон дер Ляйен уйти в отставку или перестроить структуру ЕС

Орбан: на месте фон дер Ляйен я бы либо реформировал ЕС, либо ушел в отставку
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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На месте председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен я либо подал бы в отставку, либо перестроил бы структуру Евросоюза (ЕС). Об этом 26 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад в Трансильвании.

«Если бы я был фон дер Ляйен, что, очевидно, было бы непросто, какими были бы мои первые три решения? Ну, я бы немедленно ушел в отставку, раз не получается, зачем продолжать», — сказал Орбан, отвечая на вопрос о том, какие три решения он бы принял, если бы оказался на месте фон дер Ляйен.

После этого, как отметил венгерский премьер, он бы занялся восстановлением баланса между национальными и европейскими полномочиями, так как Европейский союз, по его мнению, использует кризисы для сокращения прав стран-членов.

Орбан также добавил, что инициировал бы создание «концентрических кругов» в Евросоюзе. Он пояснил, что в нынешнем виде ЕС не обеспечивает странам-членам комфортного существования и потому необходимо дать государствам выбор.

«Строительство такой Европы, построенной из концентрических кругов, — единственный шанс спасти Евросоюз. Иначе он развалится, распадется», — приводит слова Орбана онлайн-портал Origo.

При этом венгерский премьер полагает, что ЕС не распадется в одночасье, просто страны постепенно будут отказываться выполнять те или иные общие решения и законы, как это было, например, с миграционными правилами.

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В этот же день Орбан заявил, что вероятность третьей мировой войны постоянно растет, необходимо приложить усилия для ее предотвращения. Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время растет соперничество между великими державами. По его словам, для предотвращения конфликта необходимо формировать «мирные союзы».

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