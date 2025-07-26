Реклама
Прямой эфир
Мир
Ван И поддержал мирные инициативы между США и Ираном
Общество
Путин поручил Генпрокуратуре России проверить защиту территорий от паводков
Армия
Более 39 тыс. получивших гражданство РФ заключили контракты о прохождении службы
Экономика
Хуснуллин заявил о сохранении льготной ипотеки в новых регионах до конца СВО
Мир
СВР указала на усиление попыток спецслужб Киева дестабилизировать общество в РФ
Общество
Суд удовлетворил иск ЦБ к Euroclear на €200 млрд
Общество
В Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА
Общество
В МЧС сообщили о восстановлении нарушенных паводками систем Дагестана и Чечни
Мир
Си Цзиньпин принял приглашение Трампа посетить США осенью
Общество
Минюст расширил список иноагентов
Мир
В Швеции сообщили о возможной передаче Украине задержанного судна Caffa
Мир
Решетников рассказал об освоении «Росатомом» месторождения урана в Танзании
Спорт
Российский боец Малыхин взял реванш за первое поражение и вернул титул One FC
Происшествия
ВСУ пытались атаковать толпу людей на автостанции в Горловке ДНР
Армия
Самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС России приземлился в Подмосковье
Авто
Импорт б/у автомобилей из Южной Кореи в РФ упал в два с лишним раза
Мир
Трамп сообщил об обсуждении денуклеаризации с Си Цзиньпином

Орбан призвал приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны

0
EN
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth/dpa
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вероятность третьей мировой войны постоянно растет, необходимо приложить усилия для ее предотвращения. Об этом 26 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад в Трансильвании.

«Шансы на третью мировую войну постоянно возрастают. <...> Необходимо приложить усилия для достижения мира», — отметил Орбан, его слова передает онлайн-портал Origo.

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время растет соперничество между великими державами. Для предотвращения конфликта необходимо формировать «мирные союзы», добавил он.

Парк отвлечений: зачем в Европе активно продвигают идею будущей «войны с Россией»
Интересы сиюминутной прибыли побеждают реальность мрачных прогнозов

30 июня Орбан заявил, что агрессия НАТО в отношении России может привести к началу третьей мировой войны. Он указал, что Североатлантическому блоку рано или поздно придется прийти к соглашению с РФ, чтобы избежать новой гонки вооружений.

Все важные новости — на канале «Известий» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026