Орбан призвал приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны

Вероятность третьей мировой войны постоянно растет, необходимо приложить усилия для ее предотвращения. Об этом 26 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад в Трансильвании.

«Шансы на третью мировую войну постоянно возрастают. <...> Необходимо приложить усилия для достижения мира», — отметил Орбан, его слова передает онлайн-портал Origo.

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время растет соперничество между великими державами. Для предотвращения конфликта необходимо формировать «мирные союзы», добавил он.

30 июня Орбан заявил, что агрессия НАТО в отношении России может привести к началу третьей мировой войны. Он указал, что Североатлантическому блоку рано или поздно придется прийти к соглашению с РФ, чтобы избежать новой гонки вооружений.

