Жители Полтавы помогли сбежать мобилизованным от сотрудников ТЦК

Жители Полтавы помогли мобилизованным сбежать от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), заблокировав проезд автобусу. Об этом 26 июля сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Полтаве очередной случай силовой мобилизации. Местные жители блокировали автобус ТЦК, позволив части мобилизованных сбежать», — говорится в Telegram-канале издания.

Полтавский ТЦК, в свою очередь, заявил, что гражданские лица повредили транспорт военных. По их данным, уже направлены обращения в Службу безопасности Украины (СБУ) в отношении жителей, блокировавших автобус, а также в государственное бюро расследований — по факту побега мобилизованных.

Кроме того, по информации «Страна.ua», в этот же день в Кривом Роге горожане не дали работникам ТЦК забрать мужчину, перегородив им дорогу.

19 июля украинец смог избежать насильственной мобилизации, разогнав лопатой выездную бригаду ТЦК. Водитель, схватив лопату, разбил ею стекла одной из служебных машин. Представители военкомата попытались применить слезоточивый газ, но безрезультатно: им пришлось отступить, чтобы избежать дальнейших ударов.

Все важные новости — на канале «Известий» в мессенджере МАХ