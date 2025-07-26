Сийярто раскритиковал МУС за нападки на Будапешт из-за отказа арестовать Нетаньяху

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Международный уголовный суд (МУС) за нападки на Будапешт из-за отказа арестовать израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время его визита в европейскую страну, обвинив организацию в политизированности. Об этом 26 июля он написал в соцсети X (бывш. Twitter).

«МУС принимает меры против Венгрии за то, что она не арестовала премьер-министра Израиля Нетаньяху во время своего визита в Будапешт. В результате МУС полностью утратил свой престиж и теперь руководствуется исключительно мелкими политическими мотивами. Здесь нет места политическим интересам и идеологиям», — заявил он.

Министр отметил, что обращение коллегии МУС с жалобой в надзорный орган лишь укрепляет прежние сомнения Венгрии в беспристрастности суда и что выход Будапешта из его состава был правильным решением.

Ранее, 10 июля, МУС обратился к Ассамблее государств — участников Римского статута в связи с отказом Венгрии арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт в апреле. Коллегия судей сочла, что Венгрия не выполнила свои обязательства по аресту Нетаньяху.

20 мая парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе страны из МУС. Решение запустило годичный процесс выхода, в течение которого страна официально прекратит участие в работе суда.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-главы министерства обороны страны Йоава Галанта 21 ноября 2024 года. В суде постановили, что два политика ответственны за военные преступления против мирного населения. Готовность исполнить это решение суда выразили Великобритания, Нидерланды и Эстония, против выступили США и Франция.

