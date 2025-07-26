Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен в субботу, 26 июля, одержал победу в спринтерской гонке 13-го этапа чемпионата «Формулы-1», проходящего на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии.
Второе место занял австралиец Оскар Пиастри из McLaren, третьим финишировал его напарник по команде Ландо Норрис.
В очковую зону также вошли Шарль Леклер (Ferrari), Эстебан Окон (Haas), Карлос Сайнс (Williams), Оливер Берман (Haas) и Исак Хаджар (Racing Bulls).
Позднее в субботу состоится квалификация к гонке. Гонка Гран‑при Бельгии пройдет в воскресенье, 27 июля.
Пилот команды Ferrari Шарль Леклер 5 июля показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов 12-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Великобритании. Соревнования проходили в Силверстоне (Англия). Леклер показал лучший круг за 1 минуту 25,498 секунды.
Все важные новости — на канале «Известий» в мессенджере МАХ