Реклама
Прямой эфир
Общество
Гитарист «Эпидемии» Мелисов назвал Иванова одним из лучших клавишников в России
Мир
Захарова усомнилась в искренности обещаний Мерца по поставкам ракет Taurus Киеву
Происшествия
В Курской области при ударе ВСУ загорелась кровля недостроенной школы
Мир
Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил соперника в нарушении дня тишины
Мир
Заместитель Фицо сообщил о ранее неизвестной операции премьера после покушения
Общество
Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Александр Кабанов
Мир
Фицо назвал Россию вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европу
Мир
FT сообщила о попытках Мерца уладить конфликт между Макроном и Мелони из-за Украины
Общество
СК РФ возбудил дело после ранения жительницы Курской области при атаке ВСУ
Мир
Дуров сообщил о просьбе страны ЕС блокировать каналы румынских консерваторов
Мир
СМИ указали на важность помощи США Киеву в конфликте на Украине
Мир
Зеленский заявил о готовности к диалогу с РФ в любом формате
Мир
Евродепутат от Румынии заявила о нарушениях закона на выборах в стране
Мир
На Украине подростки повредили памятник биологу Мичурину в Полтавской области
Спорт
Месси признан лучшим игроком в истории футбола по версии IFFHS
Мир
В ЦАХАЛ заявили о начале масштабной наземной операции в секторе Газа
Мир
Президент Ирана указал на намеренное столкновение Западом стран Ближнего Востока

Заместитель Фицо сообщил о ранее неизвестной операции премьера после покушения

Министр обороны Калиняк: Фицо после покушения перенес три хирургические операции
0
EN
Фото: REUTERS/Antonio Bronic
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения на свою жизнь год назад перенес три хирургические операции, а не две, как сообщалось ранее. Об этом 18 мая рассказал заместитель главы правительства республики, министр обороны Роберт Калиняк.

«Премьер-министр после покушения перенес три хирургические операции. Врачи не хотели общаться, потому что боялись. Это было убийство! Состояние Роберта Фицо было очень тяжелым», — заявил глава ведомства в эфире Словацкого телевидения (STVR).

Калиняк напомнил, что до этого официально сообщалось только о двух операциях, которые перенес политик. Данные о третьем хирургическом вмешательстве решили обнародовать только после того, когда все удостоверились, что операция прошла без осложнений и организм справился с последствиями. Он подчеркнул, что все вмешательства словацкие врачи провели успешно.

«Я держу кулаки за президента Трампа и президента Путина»
Премьер-министр Республики Словакии Роберт Фицо — об урегулировании украинского конфликта, переговорах с РФ по газу и планах посетить Москву

Покушение на Фицо было совершено 15 мая 2024 года по окончании заседания кабинета министров. Премьер вышел к приветствовавшей его публике, после чего прозвучало несколько выстрелов. Из-за полученных ранений у Фицо открылось брюшное кровоизлияние. Операция проводилась почти четыре часа, после нее премьер-министра ввели в состояние искусственной комы, на следующий день его состояние стабилизировалось. 25 мая медики сообщили об улучшении состояния премьера.

Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Центула из города Левице, он был заключен под стражу 18 мая.

После, 28 октября, Фицо сообщил, что на него пытались совершить повторное покушение на общественном мероприятии. Он заявил, что человека с заряженным пистолетом, который пытался попасть на мероприятие, задержали правоохранители.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025