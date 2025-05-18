Заместитель Фицо сообщил о ранее неизвестной операции премьера после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения на свою жизнь год назад перенес три хирургические операции, а не две, как сообщалось ранее. Об этом 18 мая рассказал заместитель главы правительства республики, министр обороны Роберт Калиняк.

«Премьер-министр после покушения перенес три хирургические операции. Врачи не хотели общаться, потому что боялись. Это было убийство! Состояние Роберта Фицо было очень тяжелым», — заявил глава ведомства в эфире Словацкого телевидения (STVR).

Калиняк напомнил, что до этого официально сообщалось только о двух операциях, которые перенес политик. Данные о третьем хирургическом вмешательстве решили обнародовать только после того, когда все удостоверились, что операция прошла без осложнений и организм справился с последствиями. Он подчеркнул, что все вмешательства словацкие врачи провели успешно.

Покушение на Фицо было совершено 15 мая 2024 года по окончании заседания кабинета министров. Премьер вышел к приветствовавшей его публике, после чего прозвучало несколько выстрелов. Из-за полученных ранений у Фицо открылось брюшное кровоизлияние. Операция проводилась почти четыре часа, после нее премьер-министра ввели в состояние искусственной комы, на следующий день его состояние стабилизировалось. 25 мая медики сообщили об улучшении состояния премьера.

Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Центула из города Левице, он был заключен под стражу 18 мая.

После, 28 октября, Фицо сообщил, что на него пытались совершить повторное покушение на общественном мероприятии. Он заявил, что человека с заряженным пистолетом, который пытался попасть на мероприятие, задержали правоохранители.