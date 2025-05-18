Глава округа в Вологодской области извинилась за угрозы дочери отправкой на СВО

Глава Нюксенского округа Вологодской области Юлия Шевцова 18 мая принесла публичные извинения после появления в Сети видео ее дочери, в котором та угрожала отправить людей на специальную военную операцию (СВО), ссылаясь на влияние своей матери.

Ролики с угрозами были размещены в соцсети TikTok. В них девушка в агрессивной форме заявляла, что ее мама — мэр и может повлиять на призыв в армию. Одно из видео сопровождалось словами: «Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим».

Публикации вызвали широкий резонанс среди жителей села Нюксеница. В ответ на критику Юлия Шевцова записала обращение, в котором извинилась за поведение дочери и сообщила, что провела с ней разъяснительную беседу.

«Нет ничего страшнее, чем использовать детей в политических целях», — сказала Шевцова в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Суд в Томске 3 апреля назначил риелтору Марине Орловой и блогеру Дарье Черданцевой обязательные работы за публикацию видео, в котором они обсуждали «бизнес-план» покупки квартиры с помощью участников СВО. Блогер и риелтор записали видео, в котором они советуют девушкам выходить замуж за бойцов СВО, ждать их смерти и покупать квартиру на 8 млн рублей.